Rally Targa Florio: Citroen con Crugnola-Ometto segnano il tris in Campionato

La “Cursa” non si smentisce mai. La gara automobilistica più antica del mondo ha rispettato ampiamente la tradizione e ha offerto uno spettacolo degno dei suoi 117 anni di storia, anche nella 107^ edizione organizzata dall'AC Palermo insieme all'Automobile Club d'Italia, valida come terzo atto del Ciar Sparco, primo per la serie giovanile Ciar Junior e apertura della Coppa Rally di 8^ Zona. Capace di raccogliere al via 216 vetture, tra moderne e auto storiche impegnate nel terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche e nella prima versione della Targa Florio Historic Regularity Rally.

Skoda Fabia RS e Renault Clio Rally3: il debutto italiano dei nuovi modelli

Il terzo appuntamento del Ciar Sparco è stata occasione per un doppio debutto: nella classe regina, la rally2, ha esordito la nuova Skoda Fabia RS con l'equipaggio Basso-Granai supportati dal team Delta Rally. Mentre debutto assoluto è stato per la nuova Renault Clio Rally3, omologata proprio poco tempo prima della Targa Florio, portata in gara da Casella-Siragusano (vincitori lo scorso anno del Ciar Junior) con il supporto del team Motorsport Italia. Entrambe le auto sono giunte al termine con ottimi risultati: un secondo assoluto per la sportiva ceca mentre diciannovesimo assoluto per la francesina turbo da 260 cv quattro ruote motrici.

Crugnola (Citroën) conquista il terzo successo stagionale

A svettare sul gradino più alto del podio a Termini Imerese, dopo 9 prove speciali disputate in 95 km cronometrati, sono stati quindi Crugnola-Ometto su Citroën C3 rally2 autori di un avvio deciso, che li ha lanciati da subito al comando della classifica generale. Al traguardo il varesotto sulla francese quattro ruote motrici di FPF Sport ha conquistato cinque prove speciali, fino a chiudere con 20.9'' di vantaggio sul primo inseguitore. Resta l'amaro in bocca per quella che poteva essere una sfida combattuta fino al traguardo per Giandomenico Basso e Lorenzo Granai: l'equipaggio ha pagato caro un errore nella PS4, perdendo quasi 20” che poi si è portato fino alla bandiera a scacchi, dove ha comunque chiuso in seconda posizione. Il trevigiano sul finire della gara ha trovato sempre più feeling con la vettura ultima nata dalle parti di Mlada Boleslav, portando a casa due prove speciali. Per lui anche un punto ottenuto grazie al terzo posto nella Power Stage. Chiude il podio assoluto l'acclamatissimo il pilota di casa Marco Runfola, con Corinne Federighi, eroe per i siciliani che tornano a salire sul podio della Targa a quattro anni di distanza dall'ultimo Andrea Nucita nel 2019. Il cefaludese ha anche chiuso il miglior scratch nella “Cefalù 1”, un romantico momento per lui e per tutti i suoi supporters. Runfola non prende, ma toglie punti per il tricolore a Fabio Andolfi e Nicolò Gonella, su Skoda Fabia Evo, che hanno alla fine difeso con 2'' la quarta posizione. Ottima stavolta la prestazione dello sloveno Bostjan Avbelj, da poco con licenza italiana, che si è riscattato sull'asfalto delle Madonie dallo zero sofferto ad Alba, con una prestazione di livello al fianco di Damijan Andrejka, che non solo vale il quinto posto assoluto ma anche la prima posizione nel CIR Promozione ed il rilancio in classifica.

Ciar 2 ruote motrici: Pisani conquista la terza vittoria

Gianandrea Pisani inanella la terza vittoria consecutiva nel Ciar Due Ruote Motrici. Una gara solida quella del lucchese, che ha tenuto le redini della classifica riservata alle tutto avanti dall'inizio alla fine. Al secondo posto un emergente Moreno Cambiaghi, che accompagnato alle note da Giulia Paganoni, ha trovato il giusto feeling con la francesina e dopo le prime battute, già combattute, ha gestito il buon vantaggio di 20” nei confronti degli inseguitori e si è confermato come seconda forza della categoria. Sul gradino più basso del podio salgono infine Fabio Farina e Gabriele Zanni, che vincono il serratissimo duello con “Lucchesi Jr” e Chiara Lombardi solamente sui chilometri finali di speciale, dopo una gara tutta in crescendo.Da segnalare i ritiri di Gabriel Di Pietro e di Stefano Santero.

Ciar Junior: primo round stagionale

Non c'era miglior modo per debuttare nella stagione 2023 per i giovani equipaggi del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, con un round d'apertura molto combattuto sulle strade della leggenda. Alla fine a spuntarla è stato Davide Pesavento, in abitacolo con Marco Frigo, il più costante degli equipaggi di ACI Team Italia. La bagarre tra i giovani azzurrini è stata spettacolare con ben quattro equipaggi a vincere le diverse prove. La prima in particolare, la power stage, è andata a Igor Iani e Puliani Nicola, che hanno poi chiuso ad un soffio dal primo posto con 1.8” di ritardo. Nella top3, per un nulla, ci finisce poi Riccardo Pederzani, con Edoardo Brovelli, anche lui più equilibrato rispetto all'arrembante pilota locale Salvatore Pio Scannella insieme a Carmelo Galipò che però, nonostante tanti scratch, paga alla bandiera a scacchi 7 decimi sul podio. Nel finale di gara, brividi sull'ultima prova per Pesavento che ha accusato un po’ di affanno ai freni ma è riuscito a contenere il recupero di Iani fino a centrare la vittoria finale.