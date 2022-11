Rally di Trawell, il contratto con Sea porterà a rivedere i target del piano

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Balzo in doppia cifra delle azioni Trawell Co società di servizi di protezione e deposito bagagli, grazie al contratto con Sea, il gruppo che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. L'azienda si è aggiudicata la gara per fornire i propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate per 4 anni a partire da dicembre 2022. Il contratto con gli aeroporti milanesi, con termini economici non resi noti dalla società, porterà il management ad aggiornare a inizio 2023 il piano industriale 2027 presentato solo qualche settimana fa che stimava per l'anno prossimo ricavi per 23,6 milioni con un ebitda di 4,6 milioni e per fine periodo oltre 31 milioni di ricavi con 7 milioni di ebitda.

«Dopo i rinnovi delle concessioni a Tolosa ed Atene delle ultime due settimane, siamo orgogliosi di comunicare l’aggiudicazione della gara per la concessione dei servizi di protezione bagagli negli Aeroporti di Milano Malpensa e Linate - ha dichiarato dichiara Rudolph Gentile, presidente e amministratore delegato del gruppo TraWell Co –. Il ritorno a Malpensa ha per TraWell Co. un doppio significato: storico, poiché il servizio Safe Bag nacque proprio qui 25 anni fa, e prospettico, perché consente a TraWell Co. di servire una delle aree economicamente più avanzate d’Europa, attraverso due aeroporti strategici per il Paese, che stanno dimostrando di saper attrarre traffico internazionale di alta qualità». Le stime di traffico di Sea per il 2022 sono di 18,8 milioni di passeggeri per Malpensa e di oltre 4,7 milioni di passeggeri per Linate.