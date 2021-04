Rallye Sanremo: Breen vince. Ecco cos'è successo all'ultimo controllo orario

Domenica: una battaglia al centesimo



I protagonisti della giornata di domenica sono stati i “magnifici” quattro: Breen, Crugnola, Andolfi e Basso, quest'ultimo autore di ottimi tempi vincendo anche quattro delle sette prove della giornata ma attardato nella classifica generale a causa di una foratura. Sempre lì a un passo dalla vetta Crugnola-Ometto che sembrano avere trovato un buon feeling con la loro i20 R5. Ma, il vincitore dell'edizione 2019 si è confermato anche nel 2021. Craig Breen ha vinto tre prove in tutto il rally gestendo bene il distacco dagli avversari e giungendo al termine con 4.7 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Crugnola. Da sottolineare anche l'ottima performance di Andolfi che, sebbene ligure non aveva grande esperienza su queste strade. Per lui, insieme al compagno di abitacolo Savoia un bel terzo posto assoluto.



Cosa è successo all'ultimo controllo orario



Le classifiche dopo l'ultima prova speciale davano un vantaggio di 4.7 secondi di Breen su Crugnola, ma la gara finisce dopo che il navigatore consegna, al minuto corretto, la tabella di marcia all'ultimo controllo orario, in questo caso a Sanremo.



Nella città dei Fiori, Breen è arrivato a consegnare la tabella con un minuto di ritardo, che equivale a 10 secondi di penalità, variabile che fatto in modo che la vittoria andasse a Crugnola. Ma l'organizzazione non ha accettato questo possibile gioco di squadra (non è una novità nei rally giochi di squadra del genere in ottica campionato), però, con una circolare è stato comunicato a tutti gli equipaggi che l'ultimo controllo orario sarebbe stato annullato (cosa che a volte accade per problemi di traffico o altre variabili), riconsegnando, in questo modo, la vittoria all'irlandese Breen.



Due ruote motrici e monomarca



Tra i rivali del Cir due ruote motrici la vittoria è andata ai fratelli Andrea e Giuseppe Nucita sulla Peugeot 208 Rally 4 ufficiale, che hanno perso parecchie posizioni nella power stage e dopo una bella rimonta sui principali avversari si sono imposti sugli avversari Christopher Lucchesi Jr insieme a Chiara Lombardi su vettura gemella.



Nella prima del Campionato Italiano Rally Junior andato in scena con undici equipaggi, tutti al volante delle Ford Fiesta Rally 4, dove il gradino più alto del podio è andato ad Alessandro Casella insieme a Rosario Siragusano. Una bella corsa quella dello squadrone Under 27 di Aci Team Italia che ha visto in testa per la gran parte del tempo Mattia Vita e Max Bosi. Il lucchese infine proprio sui 20 chilometri dell'ultima prova non è riuscito a portare fino in fondo il proprio vantaggio e si deve accontentare del secondo assoluto. Terza posizione per Emanuele Rosso con Andrea Ferrari contenti nonostante qualche problema ai freni riscontrati durante tutta la gara.