Rallye Sanremo: tutto pronto per il secondo round del Cir

Alte le aspettative per il 68esimo Rallye Sanremo, secondo round del Campionato italiano rally Sparco 2021. Da capogiro i numeri del maxi evento che si corre fino a domenica 11 aprile sugli asfalti della provincia di Imperia, per un appuntamento che racchiude cinque sfide (Cir, Crz, Ciras, Coppa dei Fiori e Sanremo Wrc) in una e colleziona oltre 350 vetture iscritte.

Programma e percorso del Cir

Classica gara, classico format per il campionato italiano rally Sparco che è protagonista nelle giornate di sabato e domenica. In totale 88,90 i chilometri cronometrati, divisi su 8 prove speciali immerse in 373,33 km di percorso complessivo. La prima alle ore 17.00 di sabato, la Power Stage “Bajardo” (2km) interamente trasmessa in diretta su Aci Sport TV (canale 228 Sky) sui network ufficiali della Federazione e su Rai Sport. Streaming che proseguiranno domenica nel doppio giro sui tratti cronometrati “San Bartolomeo” (11,97km), “Colle d'Oggia” (7,89km) e “Vignai” (14,23km), da ripetere prima dell'ultima “Cesio-Carpasio” (20,75km).

I protagonisti

Massima concentrazione per gli equipaggi che si giocano la seconda delle otto gare di campionato. In testa, dopo la gara del Ciocco di apertura di stagione, l'equipaggio Albertini e Fappani su Skoda Fabia R5 Evo, che vorranno dar continuità all'ottima partenza di stagione. Il passo dovrà aumentare per gli altri come Basso e Granai, Andolfi e Savoia, anche loro sulla R5 ceca, dopo l'esordio in crescendo con le nuove vetture sugli asfalti toscani. Come un anno fa, dovranno subito rimboccarsi le maniche gli attuali campioni in carica Crugnola e Ometto, chiamati al riscatto dopo la “falsa partenza” della prova toscana. I campioni italiani in carica ci proveranno sulla Hyundai i20 R5, stessa vettura per i compagni di Hyundai Breen e Nagle, ultimi vincitori al Rallye Sanremo (2019), che vorranno cancellare subito il capottamento del Ciocco.

I nomi per il Cir Sparco non mancano, anzi si inserisce nella lotta dalla Città dei Fiori anche il figlio d'arte, già affermato nel Mondiale, Oliver Solberg. Il talento svedese, navigato da Johnston, completa il gruppo dei piloti ufficiali del team Hyundai con la sua i20 R5.

Il team di Aci Italia

Parlando di giovani talenti, non si può non menzionare i ragazzi di Aci Team Italia in cerca di affermazione, tanti sulle vetture di categoria R5 e tutti molto quotati come dimostrato al primo round. Tra questi De Tommaso e Bizzocchi, in evidenza già al Ciocco, su Citroën C3 come Pollara e Mangiarotti. Sempre alla guida di Skoda Fabia R5 Ciuffi con Gonella, Mazzocchi e Gallotti, Profeta e Raccuia. Mentre saranno su Ford Fiesta MKII Bottarelli e Pasini.