Ram 1500 REV, ecco il pick-up elettrico americano

Ram che è il brand a stelle e strisce di Stellantis ha svelato le immagini della versione di serie del nuovo pick-up elettrico siglato 1500 REV. Dopo il debutto al Ces 2023 del concept il modello di serie arriverà negli USA nel corso del 2024. Già da ora sono aperte le prenotazioni sul sito RamRev.com dove versando 100 dollari ci si può assicurare di essere fra i primi a disporne.

Ram 1500 REV rear three-quarters

Tre i principali concorrenti del Rev

Il pick-up dovrà confrontarsi sin da subito sia con il Ford F-150 Lightning che col Rivian R1T e anche col Silverado EV, i modelli elettrici già disponibili sul mercato. Le immagini dimostrano che il Ram 1500 Rev riprende dal concept molti elementi. E' il caso dei Led del frontale e sul portellone. La cabina perde le appendici aerodinamiche per una forma che è più tradizionale.

Ram 1500 Revolution Battery-electric Vehicle (BEV) Concept dashboard

La svolta più hitech per l’abitacolo

All’interno i display gestiscono strumentazione, infotainment e uno spazio dedicato al passeggero con un’impostazione diversa rispetto al modello con i motori termici. Non c’è traccia, invece, della terza fila di sedili ripiegabili che ha destato grande curiosità al Ces. Il 1500 Rev è il primo modello elettrico di Ram, ma è anche il primo pick-up a batteria di Stellantis.

Ram 1500 REV front

Da definire le informazioni tecniche

Il nuovo Ram porta al debutto una novità tecnica fondamentale: la piattaforma riservata ai cassonati Stla Frame a batteria. Le altre informazioni tecniche di dettaglio, relative alla potenza, coppia, batterie e autonomia, invece, non sono ancora state svelate. In ogni caso per la nuova piattaforma si era parlato di circa 800 km un dato che andrà confermato in sede omologativa.

L’autonomia estesa è stata confermata

E' confermato che il veicolo offrirà delle opzioni per un autonomia molto più estesa, aprendo alla possibilità che la propulsione elettrica sia abbinata ad altro dispositivi. Da segnalare che Stellantis non ha mai parlato di un'opzione del tipo range extender per la piattaforma Stla Frame e dunque la presenza di un motore endotermico sembra essere del tutto esclusa.