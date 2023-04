Ram 1500 REV, il pick-up elettrico da 805 km di autonomia e super batteria

Ram 1500 REV, l’infotainment è il UConnect 5

Il design, già svelato dalle prime foto ufficiali, mette in risalto nuovi stilemi destinati a diventare una linea guida per tutti i futuri modelli elettrificati del bran. Inoltre, l’abitacolo si distingue per materiali e finiture di livello e per l’introduzione anche dell’infotainment UConnect 5 con schermo da 14,5 pollici abbinato a quelli da 12,3 e 10,25 pollici per la strumentazione e per l’intrattenimento del passeggero anteriore, senza dimenticare anche l’head-up display da 10 pollici.

Rav 1500 REV, punta al lusso più esclusivo

Il brand di Stellantis offrirà il 1500 REV negli allestimenti Tradesman, Big Horn/Lone Star, Laramie, Limited e Tungsten inedito per il marchio RAM e punta al lusso senza compromessi con accessori come il padiglione e i montanti che impiegano della pelle scamosciata, i sedili sempre in pelle climatizzati con funzione di massaggio e ancora le finiture d’alluminio litografato con patina di platino e l’impianto audio Klipsch Reference Premiere con complessivi 23 diffusori a bordo.



