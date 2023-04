Ram 1500 RV è la stella della rassegna USA

A New York sono state svelate le caratteristiche tecniche del nuovo pick up elettrico Ram 1500 Rev. inizialmente si potranno scegliere tra le varianti REV con batteria da 168 kWh e 563 km di autonomia e da 229 kWh con 805 km di autonomia. Sarà possibile sfruttare colonnine a 350 kW per poter recuperare fino a 177 km di autonomia in 10 minuti con l’architettura 800 Volt. Indipendentemente dalla batteria il powertrain bimotore da 340 cv su ogni asse offre una potenza totale di sistema di 654 cv e 800 Nm di coppia che permettono di toccare i 100 kmh in 4,4 secondi

