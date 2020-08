Ram TRX, debutta il pick-up più veloce e potente al mondo Il brand del gruppo Fca lancia un veicolo con prestazioni da supercar che porta al debutto anche il pianale sul quale nascerà la futura ammiraglia di Jeep: la Grand Wagoneer di Corrado Canali

Il brand del gruppo Fca lancia un veicolo con prestazioni da supercar che porta al debutto anche il pianale sul quale nascerà la futura ammiraglia di Jeep: la Grand Wagoneer

3' di lettura

Quattro anni dopo la concept che anticipava la vettura, Ram ha presentato il modello di serie del nuovo pick-up TRX, il truck più veloce e più potente al mondo. Il Ram 1500 TRX model year 2021 è, infatti, dotato di un motore V8 a benzina da 6.200 cc sovralimentato e accreditato di una potenza di 702 cv e 881 Nm di coppia. L’unità motrice è abbinata a un cambio automatico a otto velocità e a un sistema di trazione integrale focalizzato per l’utilizzo in fuoristrada. Questa configurazione consente al pick-up livelli di prestazioni da autentica supercar: da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e la velocità massima di 190 kmh. Sul pianale del pick-up nascerà anche l'ormai imminente riedizione moderna della Jeep Wagoneer, l'ammiraglia a 7 posti

Non solo un gran motore, ma anche tanta tecnologia sotto al cofano

Ovviamente, il motore è solo una parte dell’offerta poiché il Ram 1500 TRX è presenta una serie di altri aggiornamenti. Questo è chiaro dall'esterno poiché il modello propone delle ruote da 18 pollici abbinate a pneumatici Goodyear Territory All-Terrain da 35 pollici appositamente progettati per il TRX. Per accogliere delle ruote così massicce, il nuovo pickup è stato equipaggiato con parafanghi più larghi ed estesi. Grazie a queste modifiche, il TRX è 203 mm più largo del resto dell’offerta di Ram 1500. Ma questa è solo la punta dell'iceberg poiché il nuovo truck ha una griglia anteriore con una mega scritta Ram ed è impreziosito da sottili fari a Led. A cui aggiunge un paraurti anteriore in acciaio resistente e una piastra a protezione del motore. I progettisti hanno anche abbinato al truck un cofano in alluminio leggero con uno schermo abbinato a luci di ingombro a Led integrate. Queste ultime sono abbinate a delle piccole luci che servono ad inquadrare l'ingombro.

Lo stile tipico dell’offerta Ram, ma anche iconico fra i mega pick-up Usa

Al posteriore il TRX è stato equipaggiato con parafanghi dietro più larghi, fanali posteriori a Led e un paraurti in acciaio con intagli per il doppio sistema di scarico che presenta punte che misurano 127 mm di diametro. Altri dettagli da segnalare sono i ganci di traino sovradimensionati, un grande badge Ram sul portellone di coda e luci di ingombro tra il portellone e il paraurti. Se ciò non fosse abbastanza, Ram offrirà un’offerta di accessori tra cui rotaie da roccia a tutta lunghezza, pedane in alluminio e un supporto per ruota di scorta montato sul letto. Gli utilizzatori del pick-up potranno anche acquistare delle grafiche specifiche per la carrozzeria oltre a della decalcomanie altrettanto uniche sul cofano.

Interni confortevoli, ma anche molto lussuosi

Mentre l'esterno è piuttosto minaccioso, l’abitacolo del TRX risulta lussuoso e confortevole. Sono previste tre differenti finiture interne che si distinguono per materiali in tessuto e in vinile di alta qualità e superfici rosso rubino scuro e nero. Si potrà inoltre, optare come allestimento quello previsto per la versione Limited con soluzioni ancora più lussuose visto che sono previsti sedili anteriori in pelle riscaldati e ventilati con l’aggiunta di pelle scamosciata e perforata. Altri dettagli includono cuciture a contrasto grigi e accenni metallici in grafite. Al top dell’offerta è previsto un allestimento che aggiunge soluzioni in fibra di carbonio che tuttavia saranno disponibili in un fase successiva al lancio.

Prezzi e produzione da vettura top di gamma

Il nuovo pick-up sarà prodotto nella fabbrica Sterling Heights nel Michigan il Ram 1500 TRX è in grado di trainare cariche fino a 3.674 kg, mentre il cassone dietro può reggere un peso fino a 594 kg. Anche i prezzi sono adeguati alle potenzialità del pick-up Ram che negli Usa è considerato il top di gamma nel settore: si partirà, infatti, da una base di circa 70.000 dollari quasi 60.000 euro che se paragonati ad uno dei concorrenti sul mercato, il Ford F-150 Raptor significano ben 16.500 dollari in più ovvero quasi 14.000 euro in aggiunta