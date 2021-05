Rame e ferro a prezzi record, ecco i motivi del rally (e cosa potrebbe fermarlo)

3' di lettura

Nuovo strappo al rialzo per i metalli, che non smettono di aggiornare record. Il rame continua a scambiare oltre 10mila dollari per tonnellata al London Metal Exchange (Lme), ormai a un passo dai massimi storici di febbraio 2011, quando raggiunse quota 10.190 dollari. Il minerale di ferro ha intanto superato 200 dollari per tonnellata sul mercato spot cinese, secondo le rilevazioni di Mysteel, mentre i futures a Singapore giovedì 6 con un balzo del 5% si sono spinti a 196,40 dollari, un record da...