Rame ed energia, sui cavi la tempesta perfetta

Prezzi del rame triplicati. E balzo di quasi 40 punti nell’ultimo mese per i valori dell’energia elettrica.

Per i costruttori di cavi è una sorta di tempesta perfetta, scenario mai vissuto in passato che preoccupa i produttori. Settore (Aice, associazione industrie cavi e conduttori elettrici) inserito all’interno di Anie Federazione che vale oltre tre miliardi di ricavi, di cui la metà realizzati grazie all’export.

Si tratta di aziende che realizzano cavi per energia e accessori, cavi per comunicazione e conduttori per avvolgimenti elettrici, prodotti sui cui costi l’impatto di materie prime ed energia è rilevante.

La crescita senza precedenti del costo dell'elettricità rischia di frenare le attività industriali e si iniziano a registrare le prime tensioni a causa della variazione in aumento dei prezzi di listino di beni e servizi.

Il costo del gas, fonte principale dell'elettricità, si è quintuplicato da inizio anno, nei giorni scorsi ha sfiorato i 220 euro per Megawattora. Inoltre si registra un nuovo record storico anche per il carbone, arrivato a 280 euro per tonnellata nel Nord Europa e per il barile del petrolio Brent che ha toccato il prezzo massimo degli ultimi tre anni.