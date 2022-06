Rame ai minimi da 16 mesi: dal Doctor Copper prognosi negativa per l’economia

2' di lettura

La prognosi non è buona per l’economia globale. A ricordarcelo – se mai ci fossero dubbi residui – c’è anche Doctor Copper: il rame, le cui quotazioni sono crollate di oltre il 20% dal picco di marzo finendo giovedì 23 ai minimi da 16 mesi, 8.564 dollari per tonnellata al London Metal Exchange.

Il metallo rosso, prezioso per le infinite applicazioni industriali, si dice che segnali in anticipo le condizioni di salute del sistema manifatturiero e dunque il futuro andamento del Pil. E da qualche tempo...