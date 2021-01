Rame, petrolio, soia: le materie prime tornano a brillare. È un nuovo superciclo? Le condizioni per la ripresa di questa asset class ci sono tutte, ma la rotazione dei portafogli ha già lanciato i fondi all’assalto e i prezzi sono saliti ben oltre i livelli pre-Covid, in molti casi addirittura a massimi pluriennali di Sissi Bellomo

Più emergenti nei portafogli azionari

Le condizioni per la ripresa di questa asset class ci sono tutte, ma la rotazione dei portafogli ha già lanciato i fondi all’assalto e i prezzi sono saliti ben oltre i livelli pre-Covid, in molti casi addirittura a massimi pluriennali

3' di lettura

L’avvio della grande rotazione ha acceso un faro sulle materie prime, asset prociclici per eccellenza, che in passato si sono rivelati un porto sicuro per difendersi dall’inflazione. La ripresa dell’economia potrebbe essere vicina grazie all’arrivo dei vaccini anti-Covid e ai piani di stimolo miliardari messi in campo da banche centrali e Governi di tutto il mondo. Anche la debolezza del dollaro, che secondo gli analisti dovrebbe accentuarsi nei prossimi mesi, gioca a favore del comparto. Inoltre...