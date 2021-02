Rame record, con la svolta green i consumi non corrono solo in Cina La domanda si è risvegliata ovunque nel mondo e i prezzi (spinti anche dalla speculazione) continuano a salire: superati 9mila dollari per tonnellata al Lme, dove il rally oltre al rame coinvolge anche gli altri metalli industriali di Sissi Bellomo

(AdobeStock)

Se davvero il rame è Doctor Copper, allora l’economia mondiale scoppia di salute, perché le quotazioni del metallo rosso non smettono di apprezzarsi, bruciando un record dopo l’altro. Anche la barriera dei 9mila dollari per tonnellata è caduta al London Metal Exchange, dove il rame scambia ai massimi da quasi dieci anni. E il rally – alimentato non solo da fattori speculativi – promette di continuare. Diversi analisti sono convinti che nel giro di qualche mese il rame aggiornerà il massimo storico...