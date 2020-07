Rame al record da un anno: effetto Covid (ma sull’offerta)

Leggi anche Il prezzo del rame vola. Ma Doctor Copper forse è troppo ottimista

Il gigante statale Codelco proprio questa settimana ha fermato i lavori per estendere la durata delle risorse di El Teniente, la più grande miniera sotterranea di rame al mondo. In precedenza aveva già bloccato ogni lavoro di costruzione a Chuquicamata e in diverse miniere del Cile settentrionale.

Il Governo aveva messo in conto la perdita di 200mila tonnellate di rame quest’anno, rispetto ai 5,8 milioni di tonnellate prodotti nel 2019. Ma la previsione di certo dovrà essere rivista e probabilmente non solo per il 2020.

Rischio deficit

Se si sommano altre difficoltà produttive in giro per il mondo (non solo in Perù, ma anche in Messico e in Zambia) e la ripresa dei consumi non si ferma, per i concentrati di rame si configura «un rischio crescente di deficit di offerta», avverte Colin Hamilton di Bmo Capital Markets.

Qualche analista, tra cui quelli di Citigroup, ritiene che il rally del rame sia comunque stato troppo impetuoso e che bisognerà attendersi una correzione. Non sembrano comunque esserci segnali di un eccesso di speculazione.

«Un forte declino delle posizioni corte (alla vendita, Ndr) può aver aiutato a innescare la ripresa – sostiene TD Securities – ma l’esposizione corta è poi rimasta invariata per diverse settimane e la scarsa partecipazione dei rialzisti al mercato attenua la possibilità che sia stato il comportamento dei money manager a contribuire alla salita dei prezzi».