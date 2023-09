Randstad assume chi assume: in arrivo 200 ingressi di specialisti in risorse umane

Ascolta la versione audio dell'articolo

Randstad è alla ricerca di 200 specialisti delle risorse umane, il cui compito sarà quello di assumere i profili ricercati dalle aziende clienti sul territorio. La multinazionale olandese - che è la prima agenzia per il lavoro a livello globale, mentre in Italia è seconda dopo The Adecco group - sta per lanciare una nuova campagna di reclutamento. La nuova campagna di assunzioni segue a quella del 2022 quando nella società sono entrate 730 persone, portando a 3.200 gli occupati nelle 275 filiali.

L’evoluzione del mercato del lavoro

Per il mercato del lavoro, la ripresa settembrina appare molto dinamica, ma non senza difficoltà , soprattutto per i profili più tecnici, come emerge dall’ultimo bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal. Per settembre, le imprese sono alla ricerca di 531mila i lavoratori, sia con un contratto a tempo determinato superiore a un mese, che con un contratto a tempo indeterminato. Si tratta di 7mila profili ricercati in più (+1,3%) rispetto alle previsioni di un anno fa. Se poi prendiamo l’intero trimestre settembre-novembre 2023 le assunzioni previste superano di poco 1,4 milioni, in aumento dell’1,9% rispetto all'analogo periodo del 2022. Se aumenta il numero dei lavoratori ricercati, aumenta anche la difficoltà di reperimento segnalata dalle imprese che coinvolge il 48% delle assunzioni programmate, in aumento di 5 punti percentuali rispetto a dodici mesi fa. Il picco, tra il 60% e il 70%, si ha per molte figure tecnico – ingegneristiche e di operai specializzati.



I professionisti hr ricercati da Randstad

La ricerca di Randstad si deve innnanzitutto ai piani di espansione della multinazionale nel nostro paese, ma anche alla crescita delle ricerche da parte delle imprese che è accompagnata anche dalla crescente difficoltà a fare incontrare domanda e offerta di lavoro. In particolare la ricerca di Randstad riguarda 150 hr account manager da inserire nelle filiali in tutta Italia e 50 consultant per Randstad Professionals, Randstad Technologies e Randstad hr solutions. I primi sono un punto di riferimento per clienti e candidati: nelle filiali Randstad si occupano sia delle attività di reclutamento e selezione dei candidati, che di quelle commerciali. Per candidarsi è richiesta una laurea in materie giuridico-economiche o umanistiche, esperienza pregressa di 1 o 2 anni in ambito di risorse umane o attività di consulenza o sales. I secondi invece si occupano di reclutamento e selezione di middle, senior e top manager nei settori di riferimento, gestione del processo di selezione di candidati, business development, analisi dei bisogni, negoziazione e gestione dell’offerta commerciale e infine di formazione e consulenza hr.

Continua l’espansione della multinazionale in Italia

Come spiega la chief hr officer, Valentina Sangiorgi con il nuovo piano «Randstad continua a rafforzare la sua organizzazione, mettendo le persone al centro delle strategie di sviluppo. Cerchiamo persone con entusiasmo e proattività, flessibilità, tenacia, spinta commerciale e ambizione, capaci di lavorare in team ma soprattutto dotati di “learning agility” la capacità di apprendere che può arricchire un collaboratore al di là di qualsiasi competenza tecnica».