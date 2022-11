Randstad HR Solutions, disegniamo il futuro con aziende e persone.

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

A che velocità sta andando il mondo? Ce la faremo a seguirlo? La Speed panic, l'ansia o il disorientamento che deriva da questo fenomeno, è diffusa perchè quello che vediamo accelerare intorno a noi, non sono solo le trasformazioni che riguardano il digitale ma anche la società e il mercato del lavoro. In questo scenario diventa strategica la capacità di comunicare, influenzare, attirare e costruire un mondo al quale le persone, soprattutto giovani, desiderino appartenere per davvero. E per farlo bene è necessario comprendere il momento che viviamo e metterlo in asse con il futuro. La comprensione ci permette di offrire un design migliore delle soluzioni.



E' così che nasce una People Strategy ed è così che noi lavoriamo: Randstad HR Solutions è la società di consulenza del Gruppo Randstad, leader al mondo per i servizi HR, capace di leggere le trasformazioni della società e del mercato e di metterle al servizio di aziende e persone.



Siamo nati con la formazione, cresciuti nella consulenza organizzativa, tra i bisogni delle aziende in cerca di flessibilità. Da lì, abbiamo costruito un mondo fatto di servizi. E non ci siamo fermati.



Tutto questo è Randstad HR Solutions. Offriamo un punto di vista unico per guardare al futuro. Siamo consulenti Forward Thinker per aziende e persone.



Accompagniamo e guidiamo aziende e candidati nel futuro. La nuova forma di lavoro è il viaggio, il talent journey: affianchiamo i talenti dalla selezione all'on boarding, dal percorso di crescita fino alla gestione della transizione di carriera.



Attraverso uno sguardo sistemico e un'offerta integrata e personalizzata di servizi per le aziende, traduciamo i bisogni legati all'organizzazione aziendale grazie a cinque aree di expertise, spesso declinate in un'unica soluzione: education, personal transition, workforce training, corporate training e consulenza organizzativa. Su tutte le aree di expertise, offriamo la nostra consulenza su tutto il processo di gestione dei finanziamenti.



Nel dettaglio:

Education è l'expertise dedicata ai giovani, al loro orientamento e alla transizione scuola lavoro con l’ambizione di creare una vera e proprio scuola. Aiutiamo le aziende a creare i profili migliori sulla base delle richieste del mercato e orientiamo i candidati nella scelta del percorso di formazione più spendibile nel mondo del lavoro.



Workforce training si dedica allo sviluppo di quelle competenze abilitanti per far la differenza nel mondo del lavoro (skills for Business & skills for the future). Proponiamo metodologie attive (digital & immersive learning) finalizzate al coinvolgimento delle persone sia da un punto di vista cognitivo che emotivo. Abbiamo a cuore il benessere, la salute e la sicurezza delle persone, curandone la formazione.



Corporate Training forma il mindset di highpotential, manager, executive. All'interno di questa expertise si colloca l'eccellenza di Randstad Sport. Testimonial, inspirational speaker, psicologi ed esperti di organizzazione traducono gli esempi vincenti del mondo sportivo e aziendale in tematiche core per executive, manager o team di collaboratori.



Consulenza Organizzativa è l'expertise che valuta competenze, disegna assessment di sviluppo, crea flessibilità alle aziende grazie all'outsourcing di risorse Randstad HR Solutions che affiancano i clienti. Offriamo diverse tipologie di servizio per le organizzazioni, dalla completa presa in carico di tutte le attività legate alle risorse umane (full HR Services) alla gestione dei processi di selezione, formazione e amministrazione del personale.

Siamo pionieri nel campo dell'employer branding che usiamo per comunicare in maniera efficace l’identità aziendale e accrescere la visibilità dell'organizzazione facendola emergere rispetto ai competitor. Siamo consulenti esperti sulla diversità ed inclusione.

Personal transition, infine, è l'expertise che si occupa di employability & engagement, outplacement & transition, welfare to work. Al suo interno si colloca l'eccellenza di Randstad Risesmart, divisione che si occupa di sviluppare employability ed engagement per le persone delle aziende clienti e lo fa con due piattaforme brevettate Worklife Coaching e Career Development. L'area si occupa anche di outplacement e transizione oltre ai progetti di welfare to work come Without borders, premiato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) per aver supportato aziende e rifugiati nella realizzazione di percorsi di inclusione lavorativa.



Tematiche, expertise e soluzioni che, grazie alla nostra visione d'insieme, si uniscono in combinazioni inaspettate ed efficaci. Cogliere le occasioni del futuro significa guardare il presente con una nuova prospettiva. Noi di Randstad HR Solutions siamo pronti a scrivere il futuro insieme alla tua azienda.