Range Rover Discovery Sport

Evoluzione dell'originale suv più versatile della gamma Land Rover, il nuovo Discovery Sport è caratterizzato dallo stesso spirito di avventura che ha definito la famiglia Discovery negli ultimi 30 anni, senza alcun compromesso in termini di capacità. L'abitacolo a 5+2 posti, esempio di versatilità nella sua forma più elegante, è ora più spazioso e confortevole e vanta un'interfaccia di infotainment totalmente nuova, la connettività più recente e ben 24 possibili configurazioni dei sedili. All'interno l'arrivo del sistema di infotainment digitale Touch Pro e i materiali pregiati trasformano la cabina in uno spazio di alta qualità. I sedili, nuovi su tutte le tre file, sono confortevoli e pratici. La nuova Discovery Sport è disponibile con lo ‘smart rear view mirror' che al tocco di un interruttore trasforma lo specchio retrovisore in uno schermo video sul quale appare in alta definizione la zona retrostante il veicolo. La gamma comprende fin dal lancio una soluzione mild-hybrid a 48 Volt che riduce consumi ed emissioni.

