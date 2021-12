Range Rover Evoque e Discovery Sport: ecco le novità in arrivo

Il sistema è reso possibile dalla nuova Architettura Elettrica (Eva) ed è disponibile con Pivi o Pivi Pro a partire dall'allestimento S.È anche presente la ricarica wireless, con l'opzione dell'amplificatore di segnale. È disponibile inoltre l’Activity Key, chiave di prossimità di seconda generazione, che consente rimanendo vicino al veicolo di bloccare e sbloccare le portiere ed accendere il motore.

La nuova Range Rover Evoque è ora disponibile per ordinazioni, con prezzi a partire da poco più di 41mila euro.

Discovery Sport Urban Edition

Discovery Sport: una nuova gamma motori tra cui un ibrido alla spina

La Discovery Sport è disponibile con una gamma di diverse opzioni di motore, tra cui l’ibrido plug-in P300e, presentato nel 2020, e gli efficienti motori diesel a quattro cilindri di nuova generazione. Disponibili in due potenze, i diesel D165 (163 cv) e D200 (204 cv) offrono maggiore efficienza, potenza più fluida e raffinatezza superiore, con emissioni di CO 2 da 166 g/km e consumi da 6,3 l/100km. Entrambi utilizzano la più recente tecnologia mild-hybrid (Mhev) di Land Rover se abbinati all’Awd, con una batteria per recuperare l’energia che sarebbe perduta in fase di decelerazione. Il risultato è un sistema stop-start più fluido ed efficiente, che offre ai clienti un assaggio dei vantaggi di un veicolo elettrificato senza la necessità di ricaricare con un cavo.

Due edizioni speciali per Discovery Sport

La gamma benzina Discovery Sport si arricchisce ulteriormente con l’edizione “Discovery Sport Black”. Alimentata da un motore turbo che eroga 290 cv per prestazioni fluide e sportive, la Discovery Sport Black presenta una serie di miglioramenti del design esterno e interno e una perfetta combinazione di look accattivante, versatilità familiare e capacità all-terrain caratteristica della Discovery Sport. La variante a cinque posti accelera da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi, con emissioni di CO 2 da 210 g/km.

È inoltre disponibile la Discovery Sport Urban Edition. Basata sulla R-Dynamic S, l’edizione speciale presenta elementi di design distintivi, tra cui finiture in Shadow Aluminium, sedili in tessuto scamosciato Luxtec e tetto a contrasto nero. L’Urban Edition è disponibile in cinque colorazioni esterne: Carpathian Grey, Firenze Red, Santorini Black, Ostuni White e Hakuba Silver.