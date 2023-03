Lusso e oltre 500 cavalli di potenza per la Range Rover. La quinta generazione di Range Rover definisce il lusso moderno, offrendo più raffinatezza, più scelta per il cliente e più possibilità di personalizzazione che mai. Combinando tecniche ingegneristiche all’avanguardia con nuovi livelli di sviluppo virtuale e con il severo programma di test Land Rover, il SUV offre nuovi livelli di qualità. Range Rover è caratterizzata da tre linee che risalgono alle origini, attraverso le generazioni: la linea discendente del tetto, la linea di cintura forte - con la sua enfasi orizzontale - e la linea ascendente delle soglie. Queste caratteristiche distintive si combinano con uno sbalzo anteriore tipicamente corto e un nuovo e distintivo posteriore boat tail, completo di pratico portellone diviso, per creare un profilo elegante che trasmette l’impareggiabile presenza di Range Rover. I lussuosi interni sono sottesi da tecnologie moderne, intuitive e rilevanti, progettate per lavorare in armonia con i migliori materiali e con le innovazioni mirate al benessere, per creare un rifugio tranquillo per tutti i passeggeri. Nel dettaglio la versione selezionata è la Land Rover Range Rover P530 Awd Hse, lunga 505 cm, larga 205 cm, alta 187 cm con un bagagliaio da 725 a 1.841 litri. Nella versione P530 AWD HSE costa 148.700 euro con motorizzazione ibrida benzina di 4.395 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 390 kW/530 cavalli ed una coppia massima di 750 Nm a 1.800 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 80 litri. Le emissioni di CO2 sono di 261 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 250 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.585 kg.

