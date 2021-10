Range Rover: ritorna la regina dei suv di lusso

Gli interni esibiscono uno stile minimalista. Il design poggia sulla sottrazione di ciò che non serve, sfruttando la digitalizzazione ben trasmessa dai display da 13,7” della strumentazione configurabile e da quello leggermente orientato verso chi guida da 13,1” del sistema d'infotainment estesamente connesso Pivi Pro. In pratica, è un tablet appoggiato sulla plancia che altera l'estrema linearità dell'arredamento. L'interno offre ai passeggeri display da 8” per gestire sedili e climatizzazione posteriori, porte con sensori che rilevano mezzi in avvicinamento od ostacoli fissi e, volendo, anche un kit che permette di trasformare gli ampi bagagli in maniera adatta ai pic-nic, con tanto di divanetto e accessori vari.

L'offerta dei motori è composta da unità mild-hybrid a 6 cilindri sovralimentate a benzina con potenze di 360 e 400 cv e diesel con 250, 300 e 350 cv. C'è poi anche un V8 biturbo ma non elettrificato di 4,4 litri con 530 cavalli di origine tedesca (arriva dalla cooperazione con Bmw). Tra qualche mese arriveranno anche due versioni ibride plug-in, con powertrain da 440 e 510 cavalli.

Tra le altre innovazioni tecnologiche della Range Rover 5 ci sono il retrotreno sterzante, le barre antirollio attive, la trazione integrale predittiva, la release più recente del Terrain Response 2 per settare la vettura nel modo migliore sia su strada sia in fuoristrada e, infine, le sospensioni pneumatiche adattive e preveggenti. Infatti, si impostano anticipatamente in funzione della conformazione stradale che si incontrerà rilevata da telecamere e navigatore. Le nuove Range Rover saranno disponibili nei primi mesi del 2002, a prezzi che dovrebbero partire da 124.000 euro.