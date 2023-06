Range Rover Sport, arriva la versione «SV»: è la più potente e dinamica di sempre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ritorna la Range Rover ad alte prestazioni, curata dalla divisone SVO, special Vehicle Operatione che ha realizzato le vetture più performanti del brand inglese. Si chiama Range Rover Sport SV (perde la O) ed è dunque l'ennesimo risultato del team che si occupa di modelli speciali del gruppo britannico JLR che, così, ha realizzato la versione più dinamica e tecnologicamente avanzata del suv sportivo. Basato sull'ultima generazione della Range Rover Sport è anche una delle ultime auto a motore termico di Land Rover visto che già l'anno prossimo il gruppo britannico lancerà la Range Rover elettrica a cui seguiranno in rapida successione le varianti a batteria della Land Rover Discovery Sport, della Range Rover Sport, dell'Evoque e della Velar.



Range Rover Sport SV, potrebbe essere l’ultima Range doc

La sportiva SV potrebbe essere l’ultima Range che propone i cromosomi tipici del gruppo britannico che ha tagliato felicemente i 75 anni di vita, ma di recente ha deciso di lanciare la nuova filosofia estetica e funzionale ribattezzata House of Brands per la quale i nomi dei principali modelli come la stessa Range Rover, ma anche la Discovery e la Defender sono destinati a diventare dei sub-brand indipendenti. Una svolta per la quale il gruppo investirà una cifra consistente pari a 17 miliardi di euro complessivi nell’arco temporale dei prossimi 5 anni

Range Rover Sport SV con prestazioni da supercar

Le prestazioni che sono da supercar sono garantite dai 635 cv e dai 750 Nm o 800 con Launch control erogati dal nuovo V8 4.400 cc biturbo mild hybrid 48V che significano 60 cv e 50 Nm in più rispetto alla precedente Range Sport SVR Supercharged 5.0 V8. E un contributo alla dinamica di guida è garantito dal risparmio di peso di 76 kg dei cerchi in fibra di carbonio da 23 pollici oltre quelli freni carboceramici, una delle tante opzioni che consentono una riduzione delle masse non sospese di 34 kg con le pinze anteriori della Brembo con otto pistoncini.

Range Rover Sport SV e la riduzione dei pesi

In tema di risparmio di pesi, vanno messi in conto anche i cerchi della Carbon Revolution che permettono un risparmio di circa 35,6 kg rispetto ai normali pollici di lega. Di carbonio sulla Range SV ce n'è tanto.

A cominciare dal cofano, dallo splitter anteriore, dai profili delle prese d'aria e dalla cornice della calandra. Ma la Range Rover Sport SV si basa su una piattaforma che ha beneficiato di importanti modifiche alle sospensioni agli ammortizzatori idraulici, fino alle molle pneumatiche regolabili in altezza: il tutto per un assetto ideale in tutte le condizioni.