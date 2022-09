Range Rover Sport V8: il suv sportivo da offroad

Ottima prova offroad ma che fatica

La prova in offroad ci ha portato ad affrontare contesti e situazioni piuttosto impegnative che ci hanno fatto stare con il fiato sospeso e solo tre ruote a terra.

Abbiamo attraversato fossati, siamo passati lungo strade strette e con importanti ripidità. E non solo, abbiamo guidato lungo strade sterrate veloci e accidentate. Com'è andata? L'auto ha dimostrato carattere da fuoristradista, ha sempre risposto in modo ottimale in tutte le situazioni.

Quando abbiamo affrontato strade dissestate in offroad l'abbiamo alzata inserendo una delle modalità di guida più adatta al contesto. Inoltre, nei contesti con importanti ripidità, abbiamo inserito il sistema di controllo della frenata in discesa che manteneva una velocità di pochi chilometri orari, che noi avevamo precedentemente impostato. Le telecamere laterali poi sono molto utili per controllare costantemente la posizione dell'auto in strade strette.

La cosa che più ci ha “spaventato” è stata di portare un'auto di lusso da quasi 150mila euro in contesti così accidentati e tortuosi che sembrerebbero adatti solo a veicoli offroad puri. Ma ammettiamo che oltre al lusso e al comfort, Range Rover Sport P530 è anche un'ottimo veicolo per andare in fuoristrada.

Il listino della Range Rover Sport First Edition P530 parte da circa 146mila euro.