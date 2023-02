Range Rover Velar, il restyling debutta su TikTok

Ascolta la versione audio dell'articolo

Debutto in anteprima mondiale su TikTok per la Range Rover Velar restyling, aggiornata nel design ma soprattutto negli interni e nelle dotazioni. Riconoscibile fin dal primo sguardo per i nuovi fari super-slim Pixel Led, il suv di Sua Maestà cambia principalmente a bordo dove arriva il nuovo touchscreen singolo in vetro curvo da 11,4 pollici integrato nella consolle centrale e leva del cambio inedita. Novità anche sul fronte delle caratteristiche tecniche, con la versione plug-in hybrid in grado di percorrere fino a 64 chilometri in modalità elettrica grazie alla presenza della nuova batteria maggiorata agli ioni di litio da 19.2kWh. Curiosa la scelta di TikTok per il debutto a livello globale e in anticipo di un'ora rispetto ai media online. Il motivo? Non c’è una risposta: la Range Rover Velar restyling parte da oltre 71.000 euro e la “fetta” più importante degli utenti di TikTok va dai 24 anni in giù; potere dei teenager milionari cinesi o volontà di puntare ad una clientela più giovane anche in Europa?

Range Rover Velar 2023, interni connessi

La Range Rover Velar restyling è la prima a presentare l’infotainment Pivi Pro di nuova generazione, che incorpora i controlli di tutte le funzioni chiave del veicolo all’interno del nuovo touchscreen in vetro curvo da 11,4 pollici. I controlli per il clima, sedili e il volume audio sono sempre visibili su ciascun lato dello schermo tramite nuove barre laterali, con controlli di scorrimento multifunzionali su entrambi i lati. Questi pulsanti virtuali sono sempre visibili e forniscono un accesso immediato alle funzioni di uso frequente, inclusi i controlli di temperatura individuali per la prima fila di sedili, il volume audio e le modalità Terrain Response. Pivi Pro supporta la connettività con Apple CarPlay e Android Auto entrambi in modalità wireless, mentre la ricarica wireless ha una nuova posizione in plancia. L’80% dei moduli programmabili del veicolo – dall’infotainment Pivi Pro alla navigazione, alla diagnostica, ai sistemi del motore e dello chassis – è in grado di ricevere gli aggiornamenti tramite OTA. Non manca anche l'assistente vocale Amazon Alexa. Cambio radicale anche per la leva del cambio, ispirata a quanto visto su nuovo Sport e Classic. Tra le novità a bordo anche l'aria più pulita grazie al sistema Cabin Air Purification e un maggiore comfort acustico assicurato dalla cancellazione attiva del rumore dei sistemi audio Meridian

Alternativa agli interni in pelle

La Range Rover Velar continua a offrire un'alternativa alla pelle, e sedili dal nuovo design e nuovi materiali. Questa combina il tessuto danese in lana Kvadrat con inserti Ultrafabrics in tessuto di poliuretano (un materiale plastico), traforati a schema Diamond Herringbone. Ispirato ai tessuti di sartoria, il misto lana Kvadrat è il 58 per cento più leggero della pelle. Questo tessuto innovativo è stato sottoposto a rigorosi test di durata nei laboratori Range Rover per assicurarne la proverbiale robustezza per tutta la vita del veicolo; questi includono 60.000 cicli di prova di abrasione, equivalenti a 10 anni di impiego, e un test UV in grado di replicare in un solo mese l’esposizione al sole di tre anni. Vengono introdotte quattro nuove colorazioni dei rivestimenti in pelle: Cloud, Caraway, Raven Blue e Deep Garnet. Queste sono completate da una scelta curata di dettagli, come il nuovo Moonlight Chrome sul volante, sui bordi della consolle centrale e sulle prese d’aria.

Range Velar restyling diesel, benzina e phev

Completa la gamma di motorizzazioni disponibili sulla rinnovata Velar. Si parte dal benzina P250 da 250 cavalli, 2,0 litri quattro cilindri, 365 Nm di coppia a 1.300-4.500 giri/min, automatico otto velocità, trazione integrale. Passando al diesel, tutti a trazione integrale con cambio a 8 marce, si può scegliere tra il 4 cilindri 2.0 litri mhev della D200 con 204 cavalli di potenza o il più potente sei cilindri mhev 3.0 litri da 300 cavalli della D300 con 650 Nm di coppia massima A completare l'offerta la versione ibrida plug-in P400 da 404 cavalli. L'Adaptive Dynamics è di serie su tutti i modelli a sei cilindri e phev, nonché su tutti i modelli a quattro cilindri con specifica Dynamic HSE, e assicura che la rigidità delle sospensioni sia ottimizzata per le condizioni di guida, migliorando il comfort di guida e la maneggevolezza. Quattro gli allestimenti disponibili: Velar S, Dynamic SE, Dynamic HSE e Autobiography.

Range Velar ibrida plug-in, autonomia elettrica aumentata

La nuova batteria maggiorata agli ioni di litio da 19.2kWh offre il 21 per cento di incremento dell'autonomia; la certificazione WLTP registra un’autonomia in modalità elettrica che arriva fino a 64 km ed emissioni di CO2 da 38g/km.