Ranking Margermarket: Barabino leader in Italia, sesta in Europa, nona nel mondo

Buone nuove per Barabino & Partners dal Ranking Mergermarket PR Advisors 2022: la società fondata da Luca Barabino si conferma leader del mercato italiano posizionandosi al primo posto sia per numero di operazioni, con 102 deals rispetto ai 75 dell’ultimo ranking, sia per valore delle operazioni, che complessivamente ammontano a 56,4 miliardi di dollari rispetto a circa 25 miliardi di Usd, sempre del ranking precedente. La società, inoltre, mantiene la sua posizione rilevante in Europa attestandosi al sesto posto sia per deal count che per valore complessivo dei deal, distinguendosi all'interno di un panorama prettamente internazionale.

Barabino & Partners resta la sola società non anglosassone nella Top 10 Global by deal count posizionandosi al nono posto con 104 operazioni seguite e all’undicesimo posto per valore dei deal, un risultato che sottolinea il costante impegno della società nell’accompagnamento delle imprese italiane nei loro percorsi di internazionalizzazione valorizzando le peculiarità del «Made in Italy».

«Il posizionamento di B&P a livello mondiale ed europeo e la “doppia” leadership che si concretizzano nuovamente nel ranking 2022 - commenta il ceo Luca Barabino - evidenziano il ruolo giocato dalla nostra società quale partner competente, di fiducia riconosciuto dal mercato, sia esso composto da aziende che da financial o law firm, nell’implementazione delle loro strategie di rafforzamento sul mercato italiano e internazionale». Aggiunge Federico Steiner come «con riferimento al mercato italiano, il risultato ottenuto e certificato dai dati Mergermarket è frutto della capacità della società di cogliere le nuove tendenze, attraverso una qualità e quantità di risorse professionali, permettendo di offrire soluzioni distintive nel solco di una comunicazione che peraltro si è profondamente innovata e trasformata nel corso di questi ultimi anni».

La classifica pubblicata da Mergermarket, istituto internazionale indipendente, specializzato nel monitoraggio e nell’elaborazione dei dati relativi ai deal di M&A a livello internazionale, conferma il primato e la leadership di Barabino & Partners nella comunicazione finanziaria di operazioni straordinarie nel mercato italiano. Con oltre 140 risorse, otto sedi operative in Italia e all’estero e – sulla base del bilancio 2021 - oltre 20 milioni di ricavi aggregati ed un ebitda superiore a 5,5 milioni di euro, B&P conferma la propria vocazione internazionale.