Ransomware inarrestabili. Ecco quanto costa la pandemia digitale

Una “pandemia digitale”. Così, quelli di Allianz hanno ribattezzato quello che succedendo in questi mesi sul fronte della cybersicurezza. Già, perché mentre l'emergenza sanitaria ha catalizzato ogni attenzione, in Rete è esplosa l'emergenza ransomware.



Sono infatti in crescita a livello globale gli attacchi che criptano i dati e i sistemi delle aziende, con richiesta di pagamento di un riscatto. Secondo l'ultimo rapporto di Allianz, l'aumento della frequenza e della gravità degli incidenti ransomware è determinata da vari fattori: il numero crescente di molteplici modelli di attacco come le campagne di doppia e tripla estorsione, un modello di business criminale definito “ransomware come servizio” e le criptovalute, la recente impennata delle richieste di riscatto e l’aumento degli attacchi alla supply chain.

«Il numero di attacchi ransomware potrebbe di molto aumentare prima che la situazione migliori. - ha detto Scott Sayce, Global Head of Cyber di AGCS - Non tutti gli attacchi sono mirati. I criminali adottano la strategia di “sparare nel mucchio” colpendo quelle aziende che non stanno affrontando o non hanno chiare le proprie vulnerabilità. Come assicuratori, dobbiamo continuare a lavorare con i nostri clienti per aiutarli a capire la necessità di rafforzare i loro controlli interni. Allo stesso tempo, nell’attuale mercato assicurativo cyber in rapida evoluzione, fornire servizi di risposta alle emergenze, così come un risarcimento economico, è ormai lo standard».

Secondo Accenture, l’attività di intrusione informatica a livello globale è balzata del 125% nella prima metà del 2021 rispetto all’anno precedente e tra le prime cause di questo aumento vi sono i ransomware e le estorsioni.

Secondo l'FBI, nello stesso periodo c’è stato un aumento del 62% degli attacchi ransomware negli Stati Uniti che ha seguito un aumento del 20% per l’intero 2020. Questo andamento dei rischi cyber si rispecchia nell’esperienza dei sinistri di Allianz. L'azienda, infatti, che è stata coinvolta in oltre mille sinistri in questo ambito nel 2020, in forte aumento rispetto ai circa 80 del 2016. Il numero di sinistri ransomware (90) è aumentato del 50% rispetto al 2019 (60).