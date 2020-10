Rapallo, accordo per ricostruire il porto

«Il progetto di riqualificazione prevede un porto sempre più integrato nella città, più moderno e capace di offrire maggiori servizi per il turismo» recita una nota congiunta.

Bizzi & Partners interviene come garante per la ricostruzione del porto turistico, un porto storico perché è stato il primo costruito da Carlo Riva, il patron dei motoscafi Riva. Nel giro di un mese sarà presentato al Comune un progetto relativo allo sviluppo della parte di servizi, con l’idea di implementare la qualità dell’offerta per chi affitterà un posto barca. Compresa anche la parte ristorazione.

Per questo motivo si punta a coinvolgere un management, già individuato peraltro, che vanta una lunga esperienza proprio nella gestione dei porti.

Davide Bizzi interverrà a latere con una newco (al 100% di Bizzi & Partner). Bizzi & Partners entrerà nel capitale della Porto Turistico Internazionale di Rapallo soltanto all’esito del completamento dei lavori di ricostruzione del porto e del risanamento della società concessionaria. Nella prima fase, Bizzi & Partners si limiterà a svolgere, per il tramite di una propria controllata appositamente costituita, le funzioni di impresa ausiliaria e di garante per l’esecuzione dei lavori.

Si concluderà la prossima settimana intanto la gara avviata per affidare i lavori. Nel complesso l’investimento, tra intervento diretto di rifacimento e realizzazione, si stima in circa 40 milioni di euro per arrivare a regime a ospitare 280 posti barca.