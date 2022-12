Rapallo preserva i colori degli edifici con la Boero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rapallo pianifica la riqualificazione degli edifici di alcuni ambiti della città (quelli più cartteristici) con il supporto della Boero, azienda genovese che produce pitture e vernici per i settori dell’edilizia e dello yachting. Battezzato Progetto Colore e nato per volontà dell’amministrazione comunale, il piano è stato redatto dall’architetto Francesca Salvarani e realizzato con la consulenza di Boero. Il Progetto Colore, del valore di circa 50mila euro, spiegano al Comune di Rapallo, «nasce dall’esigenza di tutelare, preservare e tramandare importanti testimonianze decorative e cromatiche e fornire all’amministrazione uno strumento che permetta agli uffici una più agevole gestione degli interventi di manutenzione straordinaria dei fronti degli edifici, confermando l’idea che il decoro dei fabbricati sia elemento di interesse pubblico per la collettività». Lo studio ha analizzato 62 edifici, che presentano caratteri tipici dell’architettura ligure costiera e si trovano in stato di degrado. Sono state studiate le cromie locali, per arrivare a individuare le gamme di tinte della tradizione locale. Questo permetterà anche di costituire una banca dati.