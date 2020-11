Rapina a Milano, svuotate le cassette di sicurezza in una banca. È caccia alla banda del buco I malviventi sono riusciti a scappare col bottino attraverso il buco da cui erano entrati

La rapina all'agenzia di Crédit Agricole in piazza Ascoli a Milano. (ANSA/Matteo Corner)

I malviventi sono riusciti a scappare col bottino attraverso il buco da cui erano entrati

Una banda di rapinatori, armati di pistola, ha fatto irruzione nella mattina di martedì in una filiale del Crédit Agricole a Milano, tra piazza Ascoli e via Stoppani, in zona Loreto. I rapinatori sono entrati attraverso un buco scavato da un palazzo vicino e, sorpreso il direttore della filiale e due impiegate, hanno ordinato loro di consegnare tutti i contanti. I rapinatori hanno potuto prelevare solo i contenuti delle cassette di sicurezza, dato che la cassaforte principale era temporizzata e non è stato possibile aspettare il momento giusto. Il direttore della filiale e una impiegata sono stati tenuti in ostaggio fino a quando i rapinatori nono sono riusciti a scappare.

Dalle prime informazioni raccolte dagli investigatori sembra che il gruppo fosse formato da almeno 6 persone. Un tale numero lascia ipotizzare un piano ben studiato e che, al momento, non è possibile stabilire se sia fallito del tutto. Non si conosce, infatti, il contenuto delle cassette private svuotate.

Durante tutta l'azione non è stato esploso alcun colpo di pistola. I banditi hanno solo attivato un estintore per creare un diversivo col fumo e guadagnare la fuga. Non c'è stato tempo né modo per avviare una trattativa con la polizia, nel frattempo intervenuta all’esterno della sede della banca: i rapinatori sarebbero riusciti a scappare dalle fogne.

La testimonianza del direttore

«Sono entrati dai sotterranei, eravamo in tre all'interno dell'agenzia quando mi sono accorto. Ho urlato 'c'è una rapina' ed una collega è riuscita a scappare». Così il direttore della filiale del Crédit Agricole di piazza Ascoli a Milano. Il direttore ha parlato tenendo del ghiaccio sulla nuca, colpita dal calcio di una pistola di uno dei malviventi, ed ha spiegato che c'è stata «una breve colluttazione ma non hanno infierito su di me». Oltre a direttore, di 48 anni, sono stati visitati dal personale del 118 anche l'impiegata di 49 anni che è rimasta con lui in banca ed era illesa e la collega trentenne che è riuscita a scappare quando il direttore ha urlato che si trattava di una rapina, quest'ultima sotto choc.

La dinamica del «colpo»: imprevista la fuga di una dipendente



La fuga di una delle dipendenti è stato l'imprevisto che ha rovinato i piani dei rapinatori. La banda era formata da almeno 6 persone ma si ipotizza che possano esserci altri complici che si sono occupati della pianificazione e della logistica. Gli investigatori pensano che il gruppo volesse attendere all'interno della banca fino all'apertura della cassaforte temporizzata, inespugnabile in un momento diverso dalla breve finestra impostata. I banditi, che hanno lavorato a lungo sul colpo studiando la rete sotterranea che circonda la banca, non avevano previsto la fuga di una delle dipendenti, avvertita dalle urla del direttore, il primo a essere aggredito. L'allarme lanciato dalla donna li ha costretti a cambiare il programma, accelerando l'azione e limitandosi alle sole cassette di sicurezza il cui contenuto non è stato ancora quantificato. A quel punto hanno svuotato un estintore per creare un diversivo e sono scappati dal buco nel pavimento da cui sono entrati.