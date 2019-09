Rapporti con il Parlamento/ Federico D'Incà

Nato a Belluno, classe 1976, laureato in economia e commercio presso l'Università di Trento, eletto per la prima volta in Parlamento nel 2013 è stato capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati. Rieletto nel 2018 sempre con il Movimento 5 Stelle, è stato nominato questore della Camera dei deputati. Fa parte della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, del Comitato per la Comunicazione e l'Informazione Esterna, del Comitato di Vigilanza sull'Attività di Documentazione, del Comitato per gli Affari del Personale, del Comitato per la Sicurezza.