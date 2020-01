Rapporto di autovalutazione

(EPA)

Le scuole lo compilano il Rapporto di autovalutazione per scattare la foto dei loro punti di forza e debolezza. Per le famiglie è strumento utile da consultare per la scelta all'iscrizione. Quattro le voci navigabili: contesto, esiti, processi e priorità. Com'è composta la popolazione scolastica, da quale contesto socio-economico arrivano i ragazzi, su quali fondi può contare l'istituto: a queste domande risponde la prima voce. Dalla seconda - «esiti» - emergono i risultati dei ragazzi agli scrutini, l'andamento nelle prove Invalsi, le competenze chiave raggiunte; le azioni per l'orientamento, l'inclusione. Poi, come sono strutturati gli ambienti di apprendimento lo si scopre nella sezione «processi». Nelle «priorità» emergono gli obiettivi di miglioramento.