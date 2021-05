Rapporto Beauty: la cosmetica è pronta a ripartire dopo la crisi

2' di lettura

Il 25% delle aziende durante il primo lockdown è stato in grado di riconvertire velocemente la produzione a favore di gel igienizzanti per le mani, il cosmetico in assoluto più richiesto durante la pandemia, e così - oltre ad aver rifornito gratuitamente le strutture sanitarie che ne avevano bisogno - è riuscito a compensare almeno in parte le perdite di fatturato derivate dalle mutate abitudini di acquisto dei consumatori che si sono sbilanciate più verso prodotti per la pulizia del corpo e la cura dei capelli e decisamente meno verso make-up e profumi a causa dell’effetto lockdown e dell’obbligo di indossare la mascherina.

E adesso il settore della cosmetica - dopo aver chiuso un 2020 con flessioni del 12,9% del fatturato a 10,5 miliardi di euro e del 16,7% dell’export - è pronto a ripartire. Cosmetica Italia prevede, infatti, un 2021 in ripresa del 6,1% per i ricavi, del 5% per le esportazioni e del 9% per i consumi.

Tante le sfide da affrontare per riprendere la strada della crescita - che comunque riporterà il settore sui livelli del 2019 solo l’anno prossimo -: la domanda si è spostata verso prodotti ibridi e multifunzione, efficaci e pratici da usare, con packaging che preservino il contenuto da contaminazioni esterne e sostenibili.

Nel Rapporto Beauty del Sole 24 Ore in edicola domani le aziende del comparto raccontano progetti e strategie di sviluppo per sostenere il rilancio, le difficoltà che hanno dovuto affrontare, come hanno reagito e i cambiamenti che la pandemia porterà. Ancora, nelle venti pagine dello Speciale, le best practice made in Italy della bellezza sostenibile, analisi sui trend del settore e le novità di prodotto, dallo skincare al make-up fino ai profumi e ai trattamenti per corpo e capelli. E, per prepararsi all’estate, un focus sui solari, protagonisti della stagione calda, sempre più innovativi e versatili.