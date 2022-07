Rapporto Federculture, crollo dei consumi e della partecipazione culturale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Presentato a Roma “IMPRESA CULTURA. Lavoro e innovazione: le strategie per crescere”, il 18° Rapporto Annuale Federculture ha tracciato un bilancio dell'effetto di due anni di pandemia sul settore. I dati raccolti nel rapporto parlano chiaro: gli effetti dlell’ultimo biennio di Covid sono stati pesanti. Tra il 2019 e il 2021, infatti, c'è stato un preoccupante allontanamento da parte degli italiani dalle attività culturali fuori casa, conseguente al lockdown, alle restrizioni e alle limitazioni alla vita sociale nonché a una modifica delle scelte di consumo conseguenti alla crisi economica.

I consumi culturale

Nonostante la crescita complessiva della spesa media mensile delle famiglie italiane (+4,7% rispetto al 2019), la spesa in attività ricreative, spettacoli e cultura è quella che si mantiene più lontana dai livelli pre-covid segnando un -22%. Osservando nel dettaglio, la voce di spesa “servizi ricreativi e culturali”, si può notare come ci sia stato un vero crollo per la spesa per il cinema, per gli spettacoli teatrali e per i concerti che segna un -75%. Molto forte, ma più contenuta è la diminuzione della spesa per le visite ai musei, parchi e giardini con -26,6%. Secondo i dati Istat, l'andamento negativo è riscontrabile in tutte le regioni italiane, che nei valori assoluti evidenziano tra 2019 e 2021 variazioni in calo che superano il 30% con le punte massime di Calabria, -34,7%, Toscana, -31%, Piemonte, -28,5%.

Loading...

SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE- DETTAGLIO VOCE “094: SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI” Loading...

SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE IN RICREAZIONE, SPETTACOLI E CULTURA PER REGIONE Loading...

Presenze in ripresa dopo un biennio preoccupante

Anche rispetto ai dati relativi alla partecipazione culturali, l'impatto della pandemia è ancora più evidente con le flessioni più marcate per lo spettacolo dal vivo. Nei due anni di pandemia, con un'accentuazione nel 2021, gli italiani hanno abbandonato quasi totalmente la fruizione di cultura fuori casa, segnando rispetto al 2019 per il teatro e il cinema un - 80% e per i musei e le mostre un -72%, per i siti archeologici e i monumenti un -63%, per i concerti un - 70%. Certo il panorama è desolante, ma bisogna anche guardare ai segnali positivi dei primi mesi di quest'anno che fanno sperare in una sostanziale ripresa. Dagli arrivi turistici che, seppure ancora lontani dai livelli pre-Covid del 2019, stanno tornando a crescere segnato +41% sul 2021 e + 200% sul 2022 rispetto al 2020. Positiva anche la partecipazione di molti eventi culturali organizzati su scala nazionale: dalle domeniche gratuite nei musei, che in sole tre giornate (maggio-giugno-luglio) hanno riportato nei siti statali oltre 400mila visitatori, o il Salone del Libro di Torino che ha avuto il record di presenze nell'edizione 2022 con più di 168mila ingressi.

Buono anche i dati del Bonus Cultura per i diciottenni che, ancora in corso, conta 396.651 registrazioni per un valore di 65,7 milioni di euro che i giovani spendono in libri, concerti, musica, cinema.Il tema del lavoro.

Oltre ai dati di scenario, il Rapporto 2022 Federculture affronta anche il tema del cambiamento del lavoro culturale nel biennio 2019-2021 sia con una analisi dei principali protagonisti dei diversi settori, sia attraverso una specifica indagine rivolta alle imprese culturali. Emerge un quadro fatto di luci e ombre con il dato certo e significativo della perdita di posti di lavoro: in due anni si sono persi 55mila posti, il 6,7%, oltre il triplo di quanto accaduto nell'occupazione totale, che ha registrato una variazione negativa del 2,4%. A livello territoriale, nel Nord l'occupazione culturale diminuisce in misura decisamente più accentuata di quanto accade per l'occupazione nel suo complesso (-9,4% contro -2,5%); sebbene meno accentuata la stessa dinamica si riscontra nel Mezzogiorno (-5,4% contro -2,1%), mentre nel Centro il calo dell'occupazione culturale nei tre anni è meno intenso in confronto a quello del totale occupati (-1,3% e -2,6%, rispettivamente). I dati, comparati a quelli degli altri settori economici, confermano l'endemica precarietà e frammentarietà delle tutele e delle modalità organizzative dell'industria che durante il biennio del Covid ha manifestato tutta la sua inadeguatezza.