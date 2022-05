Rapporto Flotte aziendali, domani in edicola con il Sole 24 Ore: il mercato e la guida alla scelta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Martedì 31 maggio sarà in edicola uno speciale interamente dedicato al mondo delle flotte dove si trattano non solo i nuovi trend del settore, come l'efficienza dell'auto aziendale condivisa che è resa possibile grazie ad una specifica app, ma anche gli scenari macroeconomici che condizionano sempre di più il settore come quello della carenza di auto nel pieno dell'estate. A cui, poi, si aggiunge la tendenza all'elettrificazione nel contesto della transazione energetica che ormai è in pieno sviluppo.

E ancora gli importanti numeri del settore che vale ormai oltre un milione di veicoli noleggiati a lungo termine. Senza poi contare il testa a testa fra elettrico e diesel sulla base del costo totale, tanto che l'81% dei manager ha scelto la proroga dei servizi di noleggio. E la crisi dei semiconduttori che fa sempre di più la fortuna delle imprese con flotte di proprietà. Intanto i produttori sulla base di hardware e nuovi servizi di mobilità stanno cambiando pelle.

Ci sono poi delle pagine dedicate alla scelta delle auto aziendali suddivise fra quelle elettriche, le ibride plug-in e i diesel con esempi concreti e con il configuratore alla mano.