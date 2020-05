Rapporto Gse per la prima volta in web conference con Il Sole 24 Ore

2' di lettura

Ha riscosso un grande successo la prima web conference organizzata da 24 ORE Eventi, la Società del Gruppo 24 ORE guidata da Federico Silvestri, attiva nella produzione e organizzazione di convegni, road-show, summit e progetti tailor-made, svoltasi oggi 6 maggio per presentare Il Rapporto Attività del 2019 di Gse.



Oltre 2.300 utenti si sono connessi, previa registrazione, ed hanno seguito in media per 1 ora e venti minuti i lavori in streaming per approfondire non solo le azioni che GSE ha messo in campo per lo sviluppo sostenibile, lavorando in sinergia con la Pubblica Amministrazione, le imprese e la cittadinanza, ma anche la situazione attuale del sistema energetico nel nostro Paese e le prospettive evolutive, sia a livello nazionale che internazionale.



Il Format realizzato da 24 ORE Eventi in collaborazione con SHAA, tech company italiana, ha consentito un'ampia interazione degli utenti, che hanno potuto porre le proprie domande tramite una chat moderate con oltre 150 sessioni live, una delle funzionalità disponibili assieme alla possibilità di effettuare sondaggi real-time e di condividere contenuti digitali per il download.



L'evento organizzato per GSE si inserisce in una filiera denominata Interactive Event 24, a cui si affiancano iniziative di Live Streaming 24, trasmesse in diretta prevalentemente dalle sedi del Gruppo 24 ORE, fruibili e aperti al pubblico sulle diverse piattaforme digitali, a cominciare dal sito ilsole24ore.com e sino ai canali social delle testate, raggiungendo così la total-audience del Gruppo 24 ORE.



Per entrambe le modalità è prevista, a partire dal giorno successivo al suo svolgimento, la fruizione della registrazione integrale dell'evento.

I prossimi appuntamenti in programma a maggio saranno la prima tappa del roadshow GIOIN (15 maggio), organizzato in collaborazione con Digital Magics sui temi dell'Open Innovation, mentre il 25 e 26 maggio si terrà la due giorni del BUSINESS TECH FORUM con un intenso programma di incontri online.