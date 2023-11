Rapporto Povertà Caritas, a Roma quasi 700 minori alle mense, famiglie sovra indebitate

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Nel 2022 si è registrato il dato più alto di accesso nei centri Caritas, parrocchie e servizi diocesani: oltre 25.000 persone hanno fatto richiesta di aiuto; per 11.800 di esse sono stati avviati programmi organici di aiuto». È uno dei dati principali del Rapporto Povertà 2023 di Caritas Roma, dal titolo “Le città parallele”, diffuso oggi, 13 novembre.

Il sostegno alimentare

«La richiesta di sostegno alimentare continua a rappresentare il principale tipo di intervento - spiega il Rapporto - e riguarda il 69,7% delle persone incontrate. Nelle tre mense sociali sono state accolte 9.148 persone, 4.092 delle quali per la prima volta. Due i dati sorprendenti: la presenza di 698 minori (il 7,6% del totale), si tratta soprattutto di minori stranieri non accompagnati» e «il crescente numero di stranieri, l’81% del totale: soprattutto i richiedenti asilo e i protetti internazionali».

Le bollette

Altro dato che emerge è «la richiesta di aiuto per pagare le bollette dell’energia: in soli tre mesi, a cavallo tra il 2022 e il 2023, è andato esaurito il fondo di 130.000 euro istituito dalla Diocesi di Roma e gestito dalla Caritas per aiutare le famiglie, costrette spesso a scegliere se pagare le bollette o provvedere ad altre spese pur indispensabili».

Il disagio per l’accesso alle cure

Sono inoltre «crescenti» le «difficoltà di accesso alle cure sanitarie, con il triste e ormai vecchio problema irrisolto delle liste di attesa che mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Servizio Sanitario Nazionale. Emerge come prioritaria - si legge ancora nel rapporto - la situazione delle persone con problemi di salute mentale, per la quale sarebbe ora di convocare quella Conferenza delle parti che, oltre a Comune e Regione, coinvolga i familiari dei malati e le associazioni di volontariato, in cui si affrontino alcune straordinarie priorità».

Il sovra-indebitamento delle famiglie

Altro aspetto rilevato tra le “grida della città” è quello del “sovra-indebitamento”. «Il 2022 - si legge nel Rapporto - è stato l’anno in cui le famiglie consumatrici hanno raggiunto livelli di accesso al credito tra i più elevati del nuovo millennio, con la specificità che si tratta in modo molto accentuato di credito al consumo senza scopo: nel Lazio spicca un aumento su base annuale di oltre il 9% per le cessioni del quinto dello stipendio. Una modalità di finanziamento a cui si accede, come una sorta di ultima spiaggia, quando per affrontare esigenze familiari e personali più o meno improvvise ed impreviste, ci si ritrova privi di altre possibilità di finanziamento ordinario. Fa riflettere inoltre, nel 2022 - si legge -, l’aumento della spesa per il gioco d’azzardo, nel solo Lazio, è stata di 10 miliardi e 249 milioni di euro, in media 1.793 euro a persona, con profitti per l’industria del settore per oltre 800 milioni».