Raptus&Roses, abiti super-femminili che fanno Community

La ricerca come segno distintivo

La ricerca è il nodo cruciale del brand, sotto diversi profili: dalla vestibilità perfetta dei capi ai colori fino a ricami e accessori. Il capo simbolo è il Perfecto, abito da collezione in una gamma di colori che ogni anno si arricchisce di nuove sfumature e fantasie. «I colori di base sono sei, cipria, il colore della pelle chiara, tabacco, indian pink, blu majorelle, dai muri del Jardin Majorelle di Marrakech, colore choco-melanzana che è un incrocio perfetto tra bordeaux scuro e marrone caldo e nero - spiega Silvia -. Altri colori vengono aggiunti almeno 2/3 volte all’anno in collezioni a edizioni limitata che si aprono e chiudono in pochi giorni o in pochi mesi. Per esempio lo scorso mese di luglio abbiamo lanciato il capo chiamandolo Acquaria in un colore azzurro Tiffany».

La collezione

Abiti che sono pratici anche per viaggiare, un aspetto fondamentale della vita di Silvia, talmente amante del viaggio e dell’avventura da aver dedicato al tema una serie di video-tutorial per imparare a fare la valigia perfetta declinata in base alla destinazione, dalle isole alle terme. Il famoso Poetical Sweater, maglione in mohair da tenere sempre con noi pesa solo 46 grammi, mentre il Party Perfecto Dress, una delle più recenti creazioni pesa 371 grammi, 171 grammi in vestiti e 200 grammi una parte in tulle e diamanti da aggiungere per serate speciali.

Ogni anno il gruppo produce 17.340 capi, di cui 7.930 sono i capi delle collezioni che si ripetono e 8.510 quelli delle capsule collection. Ma ci sono anche 750 pezzi unici. «Abbiamo chiuso il 2021 con 2,1 milioni di euro di ricavi - sottolinea Silvia - con una grande attenzione ai costi».

Sono due i canali produttivi. «Innanzitutto puntiamo a valorizzare le eccellenze del territorio - racconta -. La maglieria per esempio viene realizzata a dieci chilometri da qui. Poi da tanti anni abbiamo una unità produttiva in India. Prima del lockdown per la pandemia da Covid andavo in India tre volte all’anno. Si tratta di una unità produttiva alla quale abbiamo insegnato il lavoro, basandoci sulla meravigliosa manodopera che è una eccellenza nel Paese».

Azienda al femminile

Raptus&Roses è un’azienda quasi tutta la femminile, tiene a sottolineare Silvia, composta per il 90% da donne, coadiuvate da una parte maschile che comprende il sarto, videomaker e fotografo e soprattutto il socio di minoranza di questa avventura Luca di Giacomo.