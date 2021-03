Raro ma probabile. Perché ci piacciono le lotterie e abbiamo paura dei vaccini

L'esperimento di Craig Fox

In un famoso esperimento di qualche anno fa lo psicologo e professore di management dell'Università della California a Los Angeles, Craig Fox, chiese ai cinquanta partecipanti di associare un valore di probabilità al fatto che ognuna delle otto squadre di basket che lui via via elencava, avrebbe potuto vincere il campionato NBA. Una dopo l'altra, Fox indicava la squadra e il partecipante doveva esprimere la percentuale che lui assegnava alla possibilità di vittoria di quella specifica squadra. Una volta aggregate tutte le probabilità espresse dai partecipanti avremmo dovuto ottenere il valore del 100%, perché le probabilità sono mutuamente esclusive, o vincono i Lakers o i Bulls, o qualcun'altra delle sei squadre rimanenti. Ma, in realtà, il valore medio rilevato da Fox fu di di 240 per cento. La procedura di stima in sequenza delle probabilità da associare a ciascuna squadra, mentre definisce in maniera precisa l'evento da considerare - “I Lakers, o i Bulls, o i Warriors… vinceranno il campionato” - allo stesso tempo lascia indefinite le alternative, che, cioè, qualche altra squadra avrebbe potuto vincere il campionato. In questo modo la precisa definizione dell'evento lo rende vivido e cognitivamente fluido e ci porta sistematicamente a sovrastimarne la probabilità. Fox chiese anche ai partecipanti quanto avrebbero scommesso su ciascuna vittoria e, a fronte di una vincita massima possibile di 160 dollari, in media i partecipanti puntarono 287 dollari. Una perdita sicura di 127 dollari (“Strength of Evidence, Judged Probability, and Choice Under Uncertainty”, Cognitive Psychology 38, 1999, pp. 167-189).

Antipatia per i denominatori

Il punto è che i denominatori delle frazioni non ci piacciono affatto, li trascuriamo sistematicamente. Se doveste scegliere tra due possibilità, una prima, nella quale vincete 100 euro se estraete una biglia rossa da un vaso opaco che contiene dieci biglie, delle quali una sola è rossa e una seconda, nella quale il vaso contiene cento biglie, otto delle quali sono rosse, quale vaso scegliereste? Nel primo caso le probabilità di vincita sono del 10 per cento, nel secondo, invece, solo dell'8 per cento. La risposta sembra semplice ma, in realtà, molto spesso, tra i 30 e il 40 per cento delle volte, le persone preferiscono il vaso con il numero maggiore di biglie rosse ma la probabilità inferiore di vincita. Se la tua attenzione è attratta eccessivamente dal numero di biglie vincenti rischi di non considerare con sufficiente cura il numero di biglie non vincenti, e questo è un guaio.

Questa “disattenzione per il denominatore”, come l'ha definita lo psicologo Paul Slovic, ci aiuta a capire perché differenti modalità di comunicazione del rischio possono indurre percezioni e reazioni molto differenti. Se leggiamo sul giornale che “un vaccino che protegge da una malattia letale comporta un rischio dello 0,001 per cento di indurre invalidità permanente”, il rischio, tutto considerato, ci appare piuttosto piccolo. Se, invece, ci viene detto che “di tutte le persone vaccinate, una su 100.000 è resa permanentemente invalida dal vaccino”, allora la reazione sarà, con tutta probabilità, molto differente. In questo secondo caso, infatti, ci immaginiamo in maniera vivida e precisa la singola persona resa invalida dal vaccino, mentre scompaiono del tutto le altre 99.999 persone la cui vita è stata salvata proprio dal vaccino. Appare un po' bizzarro, ma sarà solo una mia sensazione personale, che l'industria dell'azzardo abbia studiato a fondo questi meccanismi e li sfrutti per generare lauti profitti, mentre la comunicazione istituzionale, ma anche quella delle testate private, invece, facciano grande fatica a comprendere questi meccanismi cognitivi, ad applicare contromisure adeguate e a spingersi avanti verso la promozione efficace della salute pubblica.