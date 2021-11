Rasi: «Non rinviare la terza dose, la variante Delta può fare ancora molte vittime in Italia»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«La reazione di fronte a questa nuova variante forse è stata isterica, non razionale. La preoccupazione è giusta, ma ne sappiamo ancora troppo poco. Ora la gente non deve pensare che è meglio rinviare la terza dose per aspettare un nuovo vaccino, anche perché in Italia abbiamo la Delta che può fare ancora migliaia di morti e contro la quale bisogna proteggersi, anche perché nella migliore delle ipotesi ci vorranno almeno 6 mesi per arrivare a fare le prime somministrazioni di un vaccino modificato per la variante Omicron».

Guido Rasi, microbiologo, già direttore dell'Ema, l’Agenzia europea dei medicinali, e oggi consulente del commissario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo, predica «calma» e «razionalità» di fronte all’allarme scoppiato in tutto il mondo per la nuova variante proveniente dal Sud dell’Africa.

Troppo allarme dunque?

Sì. È una mutazione di cui non sappiamo niente in termini di comportamento epidemiologico, biologico e clinico. Ancora non sappiamo se scontrandosi con la Delta la soppianterà né sappiamo se causa una malattia più grave e come agisce rispetto al sistema immunitario e dunque alla risposta dei vaccini. Sappiamo che ha 32 mutazioni, che di per sé non vuol dire niente. Finora sono state registrate oltre 12mila mutazioni solo sulla proteina Spike del virus.

Quindi cosa bisogna fare?