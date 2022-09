Rasizza: «il lavoro è in leggera flessione». Bassoli «l’attacco informatico è una certezza che va gestita»

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Tiraboschi, Brembo: “uno stop della fornitura di energia sarebbe un disastro per le imprese”

A margine del Forum di The European House Ambrosetti a Cernobbio, parla Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo di Brembo. “Il tema dell’aumento dei prezzi dell’energia è già un problema per le imprese, ma il rischio di una riduzione o di uno stop della fornitura dell’energia sarebbe un disastro perché porterebbe alla chiusura delle fabbriche”

Tiraboschi, Brembo: "uno stop della fornitura di energia sarebbe un disastro per le imprese"

Rebattoni, IBM: “la tecnologia garantisce l’efficienza nelle filiere del valore”

A margine del Forum di The European House Ambrosetti a Cernobbio, parla Stefano Rebattoni, amministratore delegato di IBM Italia. “La pandemia prima e la guerra dopo, hanno aumentato i problemi di approvvigionamento delle imprese e portato in alto l’inflazione. Oggi, come un anno fa, quindi, il ruolo delle nuove tecnologie è fondamentale per evitare sprechi nelle catene del valore”.

Loading...

Rebattoni, IBM: "la tecnologia garantisce l'efficienza nelle filiere del valore"

Rasizza, Openjobmetis: «le aziende attendono e il lavoro è in leggera flessione»

A margine del Forum di The European House Ambrosetti a Cernobbio, parla l’amministratore delegato di Openjobmetis. “Come raccontano i dati Istat, assistiamo a una leggera flessione del mercato del lavoro. Le aziende sono preoccupate per il caro energia, aspettano di vedere come andranno gli ordini e sperano che il nuovo governo affronti il tema”.

Rasizza, Openjobmetis: "le aziende attendono e il lavoro è in leggera flessione"

Bassoli HPE: “l’attacco informatico è una certezza che va gestita”

A margine del Forum di The European House Ambrosetti a Cernobbio, parla il presidente e ceo di Hewlett Packard Enterprise Italia. “Il PNRR è uno strumento fondamentale che porterà la modernizzazione e digitalizzazione del Paese, ambito in cui l’Italia sconta ancora un ritardo storico. Ma in un contesto digitalizzato l’attacco informatico è una certezza per tutti, quindi è importante tutelarsi da questo rischio”.