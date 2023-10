Raspini porta l’arte dell’argento dai gioielli all’arredamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Noi non possiamo paragonarci ai grandi marchi della gioielleria, non vogliamo essere né Bulgari, né Cartier, né Pomellato, ma abbiamo un’identità ben definita». L’identità che l’argentiere-architetto Giovanni Raspini ha costruito negli ultimi vent’anni partendo da Arezzo è fatta di stile e di posizionamento commerciale: «Vogliamo essere un bel gioiello in argento di fascia medio-alta – spiega l’imprenditore – e il fatto di avere 35 negozi, tra cui quelli in via della Spiga a Milano, in via del Babuino a Roma, in via della Vigna Nuova a Firenze e in via Filangieri a Napoli, contribuisce a far capire chi siamo». Da poche settimane a questi si è aggiunto il monomarca di Torino, aperto in via Roma accanto a Vuitton. Entro l’anno toccherà a Bologna. Il progetto continuerà al ritmo di quattro negozi all’anno.

Lo sviluppo retail, in larga parte a gestione diretta e in larghissima parte in Italia, ha dato una bella spinta al fatturato di Raspini, che quest’anno toccherà i 34 milioni di euro. «Cresceremo dell’8% sul 2022, che era stato un anno molto buono – sottolinea l’imprenditore - chiuso a 31 milioni di euro con ebitda del 17%. L’obiettivo per quest’anno era di arrivare a 35 milioni, ma negli ultimi mesi il mercato sta rallentando e dunque stimiamo 34 milioni. Tutto questo senza toccare un grammo d’oro, perché noi utilizziamo argento».

Nel 2019, prima della pandemia, Raspini fatturava meno di 20 milioni di euro: l’accelerazione post-Covid è stata forte, tanto più perché realizzata quasi esclusivamente sul mercato italiano.

L’export, oggi intorno al 6%, resta il traguardo da centrare guardando soprattutto alla Germania e, ora, all’Asia. «All’inizio d’agosto abbiamo siglato un contratto con un distributore cinese che ha 25 negozi di gioielleria: tra qualche mese partiremo, speriamo di aver trovato il partner giusto», spiega Raspini che progetta e produce tutto nello stabilimento di Arezzo, da dove gestisce anche i negozi.

I dipendenti sono 150, di cui una sessantina impiegati nelle boutique. La proprietà dell’azienda resta familiare e questo vuol dire che «se si decide di cambiare una linea, dopo due ore siamo in grado di lavorarci», sottolinea l’imprenditore che detiene il 70% dell’azienda (il restante 30% è di un socio) e che dall’anno scorso ha deciso di strutturarla inserendo manager esterni, tra cui il direttore generale Luca Padula.