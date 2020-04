Rate da pagare e banche aperte su appuntamento. Come aiutare gli anziani

Sono temperaneamente chiuse in via precauzionale alcune filiali di UniCredit. La banca, sul proprio sito, ricorda che tutte le filiali operano in circolarità: è cioè possibile accedere ai servizi bancari in qualsiasi filiale UniCredit presente sul territorio. I bonifici - ci è stato precisato - possono essere gestiti anche da remoto. Invito anche in questo caso all’home banking e possibilità di recarsi in filiale solo su appuntamento. Disponibile il numero verde 800.32.32.85, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 22.00 e il sabato dalle 09.00 alle 14.00.

Vicini anche a distanza lo slogan di Credit Agricole, le cui filiali sono aperte al mattino, secondo orari diversi, per il servizio di cassa e di consulenza per il quale è necessario comunque prendere appuntamento con il gestore. Attivo per informazioni il numero verde 800 77 11 00 da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30. Aperte solo al mattino e solo per operazioni indefferibili anche le filiali di banca Carige. A disposizione il numero verde 800 778877 operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 20.30, e il sabato, dalle 8.30 alle 14.30.Il consiglio è dunque di verificare sul sito del proprio istituto di credito la situazione ed evitare di recarsi in filiale senza aver contattato un dipendente della stessa o il numero verde della banca.

L’aiuto agli anziani

E gli anziani che dovessere provvedere a pagamenti, ad esempio le rate condominiali, che, senza la possibilità di approvare i consuntuivi, sono di importo uguale prevedibilmente allo scorso anno? Gli amministratori invitano a provvedere al pagamento comunque nei tempi previsti dovendo a loro volta pagare bollette, fornitori e dipendenti. Il suggerimento è di farsi aiutare in condominio da un vicino munito di pc e disponibile a venire incontro alle difficoltà che gli anziani privi di home banking dovessero incontrare. Sono giorni di clausura, ma anche, soprattutto nei condomini italiani dove siamo bloccati in oltre 40milioni, di tanta solidarietà tra generazioni.