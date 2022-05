La possibilità di rateizzare le bollette elettriche e del gas per i clienti domestici in caso di fatture non pagate viene estesa al periodo che va dal 1 °gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Le società venditrici sono tenute ad offrire al cliente un piano di rateizzazione di durata non superiore a 10 mesi senza applicazione di interessi

