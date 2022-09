Rating, così le agenzie «cucinano» il giudizio sull’Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Una dose robusta di finanza pubblica, da unire alle prospettive di crescita economica, al contesto internazionale e alla stabilità del sistema del credito, ma anche un pizzico di dinamiche sociali e demografiche in atto nel Paese, senza naturalmente dimenticare le vicende politiche. È atteso per stasera il giudizio di Moody’s sul debito italiano, il primo post-elezioni, ma del rating che le agenzie assegnano agli Stati si conoscono in genere solo quelle sigle che contraddistinguono la maggiore o minore solidità di chi emette il debito.

Gli ingredienti e la ricetta

Spesso si ignorano invece gli ingredienti che vanno a comporlo e soprattutto il modo di combinarli per arrivare a quel risultato finale che spesso condiziona in modo rilevante l’appetito dei mercati finanziari e non solo. Ogni agenzia segue la propria ricetta, che non ha forse segreti evidenti ma che comunque si distingue in qualche particolarità, nella procedura adottata o negli ingredienti che la compongono. Quella di Scope Ratings si basa per esempio su due livelli di giudizio: quello quantitativo, dove vengono valutati in modo oggettivo dati già pubblici e quello qualitativo, più discrezionale, dove entra il «tocco dello chef».

Loading...

1) I criteri «oggettivi»

Nella prima fase, quella quantitativa appunto, l’agenzia assegna un peso differente a ciascun fattore di rischio che grava sulla stabilità dell’emittente sovrano, in pratica stabilisce le dosi da inserire in pentola. Quella più consistente, che vale per il 35%, spetta all’andamento dell’economia nazionale, seguita immediatamente a ruota dalla finanza pubblica con il 25 per cento. Si considerano poi la situazione economica internazionale e la stabilità del settore bancario, che incidono con il 10% ciascuno, e si completa la ricetta con i fattori di rischio ambientale (5%), sociale (5%) e di governance (10%) per arrivare già a un primo rating che risponde a criteri sostanzialmente «oggettivi».

L’attenzione e il riferimento esplicito dati ai tre criteri Esg rappresentano in questo senso una delle caratteristiche distintive della metodologia di Scope, che non a caso ha in programma una revisione della metodologia del rating che assegnerà ancora più importanza a questi fattori di rischio (25% nel complesso, anziché 20%) a scapito della finanza pubblica (il cui peso scenderà invece dal 25% al 20%). Non si tratta però dell’unica peculiarità, perché l’agenzia di rating dà infatti grande rilevanza anche alle implicazioni per il merito creditizio dei Paesi che emettono in una valuta internazionale di riserva, che intervengono come fattore di aggiustamento fra il processo qualitativo e quello quantitativo.

2) L’aggiustamento valutario

«Le valute globali - spiega Alvise Lennkh-Yunus, Executive Director Sovereign & Public Sector di Scope Ratings - sono ampiamente utilizzate nelle operazioni monetarie, finanziarie e commerciali transfrontaliere, presentano quindi sia costi sia benefici e possono influire in modo significativo sulla sua affidabilità creditizia». L’agenzia assegna per convenzione tre notch (gradi di giudizio) in più agli Stati Uniti e uno ciascuno a Giappone, Gran Bretagna e ai Paesi della zona euro, correggendo così il rating nel passaggio intermedio verso la terza e ultima fase, quella costituita dall’analisi qualitativa.