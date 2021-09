Rating Esg, arriva la fase due dell’indagine Consob

2' di lettura

Allarme greenwashing. Dall’Europa agli Stati Uniti, le authority di vigilanza hanno cominciato a monitorare in maniera decisa i prodotti finanziari Esg. In assenza di standard omogenei a livello mondiale, ci si sta muovendo in ordine sparso. In Italia, la Consob ha avviato nello specifico «un’analisi comparata delle metodologie e dei criteri attualmente utilizzati per rilasciare i rating di sostenibilità – si legge nella relazione annuale dell’authority di vigilanza dei mercati finanziari –, per ...