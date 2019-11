Rating di legalità senza costi per le imprese

(Gina Sanders - stock.adobe.com)

Il rating di legalità è un indicatore sintetico «del rispetto di elevati standard di legalità da parte elle imprese che ne abbiano fatto richiesta». L'elenco delle imprese è sul sito dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.Possono richiedere l'attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti: sede operativa in Italia; fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda; iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda; rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento.Il riconoscimento prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”, non ci sono costi a carico delle imprese che lo richiedono.

3

Stellette

È il punteggio massimo. Il punteggio base di una stelletta si ottiene rispettando tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità. Il punteggio base potrà essere incrementato di un “+” per ogni requisito aggiuntivo tra quelli previsti all'articolo 3. Il conseguimento di tre “+” comporta una stelletta aggiuntiva, fino a tre