Rating, manovra e rapporto Roma-Ue: ecco i nodi d’autunno

Ai mercati interessa poco lo zero virgola di deficit. Ci sono Paesi che sforano i parametri europei senza creare alcuna apprensione. Agli investitori interessa il motivo di quello sforamento e soprattutto le sue possibili conseguenze: a creare davvero turbolenza sui mercati sarebbe - come è stato in passato - la sensazione che una manovra in deficit e uno scontro con la Commissione europea possano diventare l’anticamera dell’uscita dell’Italia dall’euro. Il pretesto. Questo timore, che ha tenuto elevato lo spread per molti mesi perché chi presta euro all’Italia comprando titoli di Stato non vuole vedersi restituire lire svalutate, ultimamente era notevolmente ridimensionato. E tutt’ora è limitato.

Ma negli ultimi giorni, con la crisi politica e l’ipotesi di elezioni anticipate, si è riaffacciato. Lo dimostrano i Cds, quelle particolari polizze finanziarie che proteggono gli investitori dal rischio di default dell’Italia o anche dal rischio di ridenominazione del debito (Italexit insomma). Ebbene: negli ultimi tre giorni il costo della protezione dal rischio default e Italexit è salito di 13 centesimi (da 178 punti base del 6 agosto a 191 di ieri), mentre il costo per assicurarsi dal solo rischio di default è aumentato di soli 6 centesimi (da 126 del 6 agosto a 132 di ieri). Se nelle ultime settimane il rischio Italexit era stato ridimensionato notevolmente sui mercati, negli ultimissimi giorni è insomma tornato a riaffacciarsi. Timidamente. In maniera limitata. Ma è tornato.

Molto dipenderà dalla retorica della Lega (partito tradizionalmente no-euro) durante la campagna elettorale. E poi dalla Manovra. L’incertezza riguarda non solo il destino delle clausole di salvaguardia (cioè l’aumento dell’Iva) e gli obiettivi fiscali della prossima manovra, ma soprattutto la volontà o meno di mantenere la disciplina di bilancio. L’Italia rispetterà le promesse fatte all’Europa? Oppure le rimetterà in discussione? Andrà allo scontro con Bruxelles? Oppure, come ha dimostrato più volte, alla fine scenderà a patti? Queste sono le domande che terranno gli investitori sull’attenti. Soprattutto perché il mercato le userà come ago della bilancia per capire il rischio, o meno, di Italexit.

I fattori che sostengono i BTp

Per fortuna ci sono anche molti fattori che potrebbero calmare eventuali tensioni - per ora ipotetiche - sui mercati. Il primo è la Bce: il mercato si aspetta che la Banca centrale europea intervenga presto con un taglio dei tassi sui depositi (già negativo) e forse anche con un nuovo quantitative easing (cioè una politica con cui la Bce compra titoli di Stato). Questo ha un effetto anestetizzante per i mercati. E riduce qualunque apprensione.