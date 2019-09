Rating, debito e manovra: sei settimane di fuoco per Gualtieri

L’eredità di Tria

Il Def di aprile, soprattutto per impulso dell'ex ministro Giovanni Tria, ha preso atto tra qualche mugugno della maggioranza che la crescita italiana di quest'anno è vicina allo zero sia nel tendenziale (0,1%) sia nel programmatico (0,2%), e che il governo non avrebbe potuto puntare più in alto. Ma i numeri si fanno più complicati sul debito, che nelle tabelle di aprile considerano ancora il maxi-piano di privatizzazioni da 18 miliardi concordato a dicembre con Bruxelles ma mai partito. La Nadef difficilmente potrà evitare di prenderne atto, indicando di conseguenza un debito in ulteriore risalita rispetto al 132,6% del Pil (contro il 132,2% del 2018 e il 131,4% del 2017) calcolato pochi mesi fa.

Il programma di ottobre

E proprio il debito rappresenta la variabile cruciale, agli occhi dei mercati prima ancora che a quelli di Bruxelles. Perché con la Commissione si potranno trattare come ogni anno nuovi margini di flessibilità; il governo ha intenzione di farlo, come annunciano le scarne linee programmatiche scritte in questi giorni, e la Commissione sembra ben disposta, come indicano le parole di miele arrivate dalla Ue. Ma non si potrà esagerare, perché la flessibilità significa deficit, che si può scomputare dai calcoli del Patto ma non dal totale del debito. Per questa ragione il nuovo governo dovrà mettere mano a un nuovo programma per contrastare la crescita del debito. E dovrà farlo in fretta perché la Commissione aspetta il Programma di bilancio italiano entro il 15 ottobre. Lì, oltre agli obiettivi di finanza pubblica, bisognerà indicare i contenuti dei principali interventi della manovra, che dovrà essere definita perché lo stesso giorno il testo della legge di bilancio è atteso in consiglio dei ministri. Sei settimane di fuoco, che faranno in fretta a misurare il peso effettivo del cambio di rotta prodotto dall'inedita crisi d'agosto.