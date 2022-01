Ratzinger e gli abusi di Monaco, ultimo miglio di una crisi profonda della Chiesa

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Un crepuscolo in penombra su cui si accendono d'improvviso cento riflettori. Su Joseph Ratzinger, 94enne di mente lucida ma corpo molto fragile, si stanno scaricando (di nuovo) le tensioni di una Chiesa che sconta una crisi profonda per la tragedia infinita degli abusi sui minori e sui fragili, una pestilenza nascosta per secoli e solo da poco assurta a priorità. E fu proprio Benedetto XVI, appena Papa, a dire basta, avviando un cambio di approccio rispetto alle pratiche diffuse e condivise di copertura tollerate dai predecessori, fino a Giovanni Paolo. Ora il nastro velocemente – che forse sarà un flash – si riavvolge a dieci anni fa, alla crisi del pontificato, ai processi, ai dossier.

Il dossier su quasi 5mila abusi, le “correzioni” sui fatti del 1980

I fatti sono noti: nei giorni scorsi è stato reso noto il rapporto commissionato dalla diocesi di Monaco, guidata dal cardinale Reinhard Marx, per indagare sugli abusi dal dopoguerra ad oggi: gli investigatori hanno rivelato 4976 casi abusi in territorio bavarese, spesso insabbiati e mai denunciati. Per quattro di questi casi il rapporto scrive che l'allora arcivescovo Ratzinger era a conoscenza dei fatti, da lui inizialmente negati. Poi la ritrattazione, clamorosa: di uno di questi ne era a conoscenza, avendo partecipato ad una riunione sul caso di un prete nel 1980. Perché questo incidente? Il Papa emerito aveva inviato una memoria di oltre 80 pagine, quindi il tempo c'era stato. Certamente una cattiva gestione, forse imputabile al suo storico segretario e arcivescovo Georg Gaenswien, che tuttavia all'epoca non lavorava con lui. E qui si arriva ad un primo punto: Benedetto ha spesso avuto dei collaboratori che non sempre hanno assolto al compito di fare da scudo al Papa, che al contrario si è poi dovuto esporre in prima persona (si ricordi per tutti il clamoroso caso Williamson).

Loading...

La crisi dentro la Chiesa tedesca e le (presunte) spinte scismatiche

Caso chiuso? No di certo. Il Germania si è aperta una nuova ferita, forse la più clamorosa perché coinvolge il Papa teologo, per nulla amato da larga parte della Chiesa tedesca ormai in larga parte progressista e insofferente verso l'eredità ratzingeriana, che con il Sinodo di due anni fa veniva vista in aria di scisma, frattura acuita dal divieto di benedizione delle coppie gay. Addirittura la scorsa estate il cardinale Marx – figura simbolo del progressismo curiale, un pò irruento e molto mediatico - ha rassegnato al Papa le sue dimissioni proprio per la scarsa risposta al “disastro” degli abusi: un gesto clamoroso che forse è servito ad alzare il livello di attenzione.

Una sfida osteggiata dalle frange più conservatrici

In questo psicodramma trasversale al tempo e allo spazio si consuma, secondo molti, una sorta di resa dei conti – con le fazioni in movimento, in particolare i conservatori anti-bergogliani, insofferenti alle politiche papali - delle difficoltà in cui versa la Chiesa accerchiata dal secolarismo, che si traduce in chiese vuote e seminari deserti, o quasi. La pedofilia è un male assoluto, e non c'è scampo, anche se riguarda un numero piccolo di preti e che gli abusi su minori sono in larga parte consumato in famiglia e in ambito sportivo. Per molti quindi più che il relativismo o le sette di origine protestante il vero male per la Chiesa cattolica sono stati i predatori sessuali, gli “orchi” che hanno conquistano fiducia di ragazzi e seminaristi per poi colpirli, quasi certi che nessuno li denuncerà. E' questo il punto di svolta della Chiesa cattolica, e perché non si trasformi nell'ultimo miglio serve davvero cambiare pagina. Papa Francesco lo sa e sta agendo senza risparmio, ma spesso non trova tutti compatti. Nel 2019 aveva riunito a Roma le chiese di tutto il mondo per discutere di questo tema, un “summit” senza precedenti, che ha comunque segnato un passo avanti.

La tesi di Ratzinger: il “collasso morale” del 1968

Tre anni fa lo stesso Ratzinger, intervenne sul tema, rompendo (lo ha fatto molte volte in verità) il silenzio che si era imposto dopo le dimissioni. Due le tesi: la prima è che i colpevoli in passato erano protetti da una sorta di scudo penale, avevano un diritto alla difesa molto esteso, troppo forse. E poi il collasso morale”, che fece risalire alla «fisionomia della rivoluzione del 1968»: «Mi sono sempre chiesto – aveva scritto - come in questa situazione i giovani potessero andare verso il sacerdozio e accettarlo con tutte le sue conseguenze. Il diffuso collasso delle vocazioni sacerdotali in quegli anni e l’enorme numero di dimissioni »allo stato ecclesiastico furono una conseguenza di tutti questi processi”. Un punto di vista di un profondo conoscitore della nostra storia, certo– e qui arrivarono delle obiezioni, non solo di natura “politica” - ma forse lo sguardo storico non basta a spiegare i comportamenti delittuosi di molti preti, ammessi al sacerdozio dopo anni di studi e seminario, e dei quali nessuno si era accorto delle tendenze criminali.