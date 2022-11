Ravascletto Zoncolan: ciaspole, terme e fuori pista nella magia della Carnia

La stagione sciistica parte in Friuli Venezia Giulia l'8 dicembre, con l'incognita della condizioni di innevamento come ovunque, e la buona notizia è che in tutti i sei poli sciistici della Regione (Forni di Sopra-Sauris, Piancavallo, Ravascletto Zoncolan, Sappada-Forni Avoltri, Sella Nevea e Tarvisio) i costi degli skipass giornalieri resteranno invariati rispetto all'anno passato, sotto i 40 euro. Chi sceglie lo Zoncolan e punta sulla Valcalda, una delle sette valli della Carnia, potrà sciare sui pendii di una delle cime più celebrate delle Alpi e salire fino ai circa 2mila metri del punto più alto del comprensorio, il Monte Tamai, divertirsi nella rinnovata arena Freestyle Snow Park raggiungibile con gli impianti da Ravascletto e da Sutrio oppure dedicarsi allo sci alpinismo (anche con guida) sui monti Crostis e Cimon di Crasulina o allo sci di fondo nell'anello di 2,5 km di Suart innevato artificialmente. E poi, ancora, l'itinerario per le racchette da neve tra i boschi di abete rosso a mille metri di altezza da Sella Valcalda fino alla Panoramica delle Vette, la possibilità di salire con un gatto delle nevi in notturna (da gennaio a marzo) per le escursioni in quota, la pista illuminata per lo slittino e il celebre Centro Termale di Arta.

23/26 25/26 Menu