Ravello Festival - Campania

Il “Ravello Festival” compie 70 anni e la Costiera Amalfitana si prepara ad ospitare artisti di fama internazionale per celebrare una delle kermesse di musica più celebri di tutta Italia. Dall'8 luglio al 3 settembre un ricco programma di concerti incanterà turisti e amanti delle sinfonie classiche, sullo sfondo della splendida cornice di Villa Rufolo. Un palco sospeso sul mare e il linguaggio universale della musica riempiranno anche quest'anno la Costiera amalfitana. La storica kermesse, proporrà 19 appuntamenti nella splendida cornice di Villa Rufolo: tra cui 11 concerti sinfonici, due jazz in prima assoluta, cinque di musica da camera e un recital pianistico. La 70^ edizione del festival di Ravello prenderà il via con il concerto inaugurale dell’8 luglio: un omaggio a quella serata di 70 anni fa, dove sul palco a strapiombo sulla Costiera Amalfitana nasceva questo rapporto speciale tra la musica e la città. Come avvenne all'epoca, sarà l’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli, diretta da Juraj Valcuha, ad eseguire il programma wagneriano di quel 18 giugno 1953.

